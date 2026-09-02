Preocupación en estacioneros por la caída en la venta de combustibles: “Hay que incentivar la producción”

La venta de combustibles en Entre Ríos volvió a mostrar números negativos y encendió la preocupación entre los empresarios del sector. Según los últimos datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante julio se registró una caída interanual del 4,7%, una situación que impacta directamente sobre la actividad de las estaciones de servicio.

Aníbal López, gerente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER), analizó los números en diálogo con Elonce y explicó que la retracción no constituye un fenómeno aislado. "Esto se viene repitiendo desde principio de año. Hemos tenido caídas, más o menos, del 4% o 6%, pero en todos los meses desde enero hasta la fecha", señaló.

Venta de combustibles en Entre Ríos: advierten que la caída afecta la rentabilidad de las estaciones

El dirigente explicó que el informe elaborado mensualmente por la Secretaría de Energía compara las ventas con el mismo período del año anterior. En el caso de julio, indicó que "la comparación de las ventas de 2025 con las de 2026 dio una caída de aproximadamente el 5%".

Preocupación por la rentabilidad de las estaciones

La disminución del consumo tiene consecuencias directas sobre las estaciones de servicio. "Esto significa también una caída en la rentabilidad y el volumen que se comercializa es mucho menor, tanto en combustibles líquidos como gaseosos", sostuvo López.

Según explicó el gerente de CECAER, el funcionamiento económico de las estaciones depende especialmente de la cantidad de combustible despachado. "La rentabilidad de la estación de servicio depende fundamentalmente del volumen, porque es una utilidad mínima que obliga a vender mayor cantidad de producto para poder obtener una rentabilidad aceptable", detalló.

En ese sentido, advirtió que la persistencia de menores ventas "viene perjudicando seriamente a las economías de las estaciones de servicio". Además, consideró que el problema forma parte de un escenario económico más amplio: "La realidad actual es muy preocupante, pero no solo en nuestra actividad, sino en todas las actividades".

Producción, empleo y turismo como claves para revertir la caída

López sostuvo que existe expectativa respecto de los efectos que puedan tener las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, remarcó: "Es preocupante porque ya la gente lo siente en el bolsillo y esto repercute en todos los ámbitos".

Para el representante de CECAER, una recuperación de la actividad requiere principalmente incentivar la producción. "Lo que hay que incentivar sobremanera es la producción. La producción genera trabajo", afirmó.

Finalmente, vinculó el consumo de combustibles con el nivel general de actividad económica, el transporte y el turismo. "El combustible es una medida de la caída de producción, porque los productos no son transportados o porque la gente no es transportada", explicó. Y concluyó: "Generar más trabajo y generar más producción es lo que nos va a llevar adelante".