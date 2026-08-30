La venta de combustibles cayó 4,7% en Entre Ríos: las naftas tuvieron el mayor retroceso

La venta de combustibles cayó 4,7% en Entre Ríos

La venta de combustibles cayó 4,7% en Entre Ríos durante julio de 2026 en comparación con el mismo mes del año pasado. Las estaciones de servicio de la provincia comercializaron un total de 49.905 metros cúbicos, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación analizados en un informe de Politikon Chaco a los que accedió APF.

La baja estuvo explicada principalmente por el comportamiento de las naftas, cuya demanda registró una contracción interanual considerablemente mayor que la observada en el gasoil.

El resultado ubicó a Entre Ríos dentro del amplio grupo de provincias que experimentaron disminuciones en el consumo durante julio. A nivel nacional, 21 jurisdicciones registraron retrocesos interanuales y solamente tres consiguieron cerrar el mes con leves incrementos.

Las ventas de naftas bajaron 7,9%

El segmento de las naftas fue el que mostró la mayor caída en Entre Ríos, con un volumen comercializado de 24.211 metros cúbicos durante julio.

En comparación con el mismo período de 2025, la disminución fue del 7,9%, convirtiéndose así en el principal factor que empujó hacia abajo el resultado general de la provincia.

Dentro de ese grupo, la nafta Súper fue la más afectada: las ventas retrocedieron un 8,7% interanual. La nafta Premium, por su parte, también terminó en terreno negativo, aunque con una disminución menor, del 5,3%.

El gasoil mostró mayor estabilidad y representó más de la mitad del consumo

El comportamiento del gasoil fue diferente. Durante julio se comercializaron 25.694 metros cúbicos en Entre Ríos, lo que significó una disminución interanual de apenas el 1,4%.

El gasoil común presentó una baja del 2,7% frente al mismo mes del año anterior.

En cambio, el gasoil Premium fue el único de los principales segmentos que consiguió escapar de la tendencia negativa: registró una suba interanual del 1%.

Los números muestran además la importancia que tiene el gasoil dentro de la estructura de consumo de combustibles de Entre Ríos.

Del volumen total comercializado durante julio, el 51,5% correspondió a gasoil, mientras que las diferentes variedades de naftas representaron el 48,5%.

La composición refleja el peso que tienen dentro de la demanda provincial actividades vinculadas con el transporte y el sector productivo y agroindustrial, que utilizan principalmente combustibles diésel.

Qué pasó durante los primeros siete meses de 2026

La caída observada en julio también impactó sobre el balance acumulado del año, aunque la disminución continúa siendo más moderada.

Entre enero y julio de 2026, las estaciones de servicio entrerrianas comercializaron un total de 355.438 metros cúbicos de combustibles.

La cifra representa una disminución acumulada del 0,9% interanual, de acuerdo con el informe elaborado por Politikon Chaco, y al que accedió APF, sobre datos oficiales de la Secretaría de Energía.

Diferencias entre naftas y gasoil en el acumulado

El balance de los primeros siete meses permite observar nuevamente comportamientos muy diferentes entre los principales tipos de combustibles.

Las ventas acumuladas de naftas registraron una caída del 3,8% respecto del mismo período del año anterior.

El gasoil, por el contrario, acumuló un crecimiento del 2,1% interanual, desempeño que permitió amortiguar el impacto provocado por el retroceso del consumo de naftas en la provincia.

Las ventas también cayeron a nivel nacional

El escenario entrerriano se produjo en medio de una contracción generalizada del mercado argentino de combustibles.

A nivel nacional se comercializaron durante julio alrededor de 1,36 millones de metros cúbicos, lo que representó una disminución del 6,4% interanual.

Con ese resultado, el mercado acumuló su sexta caída interanual consecutiva y registró, según el informe, el retroceso más pronunciado desde finales de 2024.

De las 24 jurisdicciones del país, solamente tres consiguieron incrementar sus ventas respecto de julio del año pasado.

La Pampa encabezó ese reducido grupo con una suba del 0,7%, seguida por Neuquén, con un crecimiento del 0,5%, y Santiago del Estero, con un avance del 0,2%.

Las restantes 21 jurisdicciones registraron disminuciones, aunque con importantes diferencias en la magnitud de las caídas.

Las provincias donde más se desplomó el consumo

En el extremo opuesto se ubicó Tucumán, donde las ventas de combustibles disminuyeron un 22,4% interanual.

También se registraron fuertes retrocesos en Jujuy, con una caída del 16,4%, y en Salta, donde la comercialización bajó un 15,9%.

Dentro de ese escenario nacional mayoritariamente negativo, Entre Ríos presentó una disminución inferior al promedio del país: mientras la provincia retrocedió 4,7%, el mercado nacional cayó 6,4%. Sin embargo, la marcada baja de las naftas volvió a mostrar la debilidad de ese segmento y condicionó el desempeño general de las ventas durante julio.