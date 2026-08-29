Empleados de comercio: cuánto gana un cajero de supermercado en septiembre con el último aumento

El sueldo de un cajero de supermercado en septiembre de 2026 partirá desde aproximadamente $1,32 millones para quienes cumplan una jornada completa y estén comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75. Los nuevos valores alcanzan a trabajadores de grandes cadenas y otros comercios encuadrados en el régimen de empleados de comercio.

La actualización salarial respondió al acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector. En septiembre se completará el incremento del 5,7% acordado para el trimestre julio-septiembre, distribuido en tres tramos mensuales del 1,9%.

El ingreso efectivo de cada trabajador, sin embargo, puede resultar superior a la escala de referencia. La liquidación depende de la categoría laboral y de conceptos como antigüedad, presentismo, horas extras y los adicionales específicos vinculados al manejo de caja.

Cuánto cobra un cajero en septiembre

De acuerdo con la escala prevista para los haberes que se perciben durante septiembre, los cajeros quedaron divididos en tres categorías. Para Cajero A, la referencia ronda los $1.322.132; para Cajero B asciende a $1.327.970; mientras que para Cajero C alcanza aproximadamente los $1.335.474.

Las cifras corresponden a los valores establecidos dentro del convenio y contemplan los componentes salariales previstos en el acuerdo. No obstante, no deben interpretarse necesariamente como el monto definitivo que cada empleado recibirá en su cuenta bancaria, debido a la incidencia de adicionales y descuentos.

Uno de los conceptos que continúa formando parte de la liquidación es la suma fija no remunerativa de $120.000. Además, durante septiembre tendrá impacto la segunda cuota de la asignación extraordinaria establecida en la negociación salarial.

Cómo se aplicó el aumento del 5,7%

La FAECYS alcanzó el acuerdo a fines de julio con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento determinó una recomposición del 5,7% sobre las escalas básicas correspondientes a junio de 2026. La mejora se distribuyó en tres incrementos nominales y no acumulativos del 1,9% para julio, agosto y septiembre.

Esto significa que cada uno de los aumentos se calculó sobre la misma base salarial de junio. Así, en julio se incorporó un 1,9%; en agosto se agregó otro 1,9% y septiembre completará el esquema con el último 1,9%, hasta alcanzar el 5,7% previsto para todo el trimestre.

Una asignación extraordinaria que impacta en septiembre

Además de la recomposición porcentual, el acuerdo estableció una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, dividida en dos pagos iguales de $25.000.

La primera cuota fue liquidada junto con los haberes correspondientes a julio. La segunda, en tanto, corresponde al sueldo de agosto y tiene impacto en los ingresos que los empleados perciben durante septiembre.

La asignación tiene carácter no remunerativo y no acumulativo. Para aquellos trabajadores que realizan jornadas a tiempo parcial, reducidas o discontinuas, el monto debe abonarse proporcionalmente según la extensión de la jornada laboral.

Qué pasará con los $120.000 no remunerativos

Otro aspecto central de la paritaria fue la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000. El acuerdo postergó su incorporación completa a los salarios básicos y estableció un mecanismo gradual para convertirla en remunerativa.

El denominado “blanqueo” comenzará en diciembre de 2026 y se extenderá hasta mayo de 2027. Durante ese período se incorporarán $20.000 mensuales al básico, hasta completar los $120.000.

El cronograma prevé sumar $20.000 en diciembre, otros $20.000 en enero y continuar con idéntico mecanismo durante febrero, marzo, abril y mayo. Una vez finalizado el proceso, la totalidad del monto quedará incorporada al salario básico convencional.

La escala de empleados de comercio

Los cajeros no son los únicos alcanzados por la actualización. La escala del CCT 130/75 comprende también a trabajadores de maestranza, administrativos, auxiliares, auxiliares especializados y vendedores.

En Maestranza, las remuneraciones de referencia se ubican entre $1.305.461 para la Categoría A y $1.320.464 para la C. La Categoría B, por su parte, alcanza los $1.308.793.

Entre los Administrativos, la escala comienza en $1.317.965 para la Categoría A y continúa con $1.322.971 para B, $1.327.970 para C, $1.342.978 para D, $1.355.482 para E y llega a $1.373.824 para la Categoría F.

Cuánto cobran auxiliares y vendedores

En el caso de los Auxiliares, la Categoría A se ubica en $1.322.132; la B, en $1.330.469; y la C, en $1.357.983. Para los auxiliares especializados, las referencias son de $1.332.140 para la Categoría A y $1.347.145 para la B.

Los Vendedores, en tanto, tienen valores que parten de $1.322.132 para la Categoría A. La B alcanza $1.347.148; la C, $1.355.482; mientras que la Categoría D llega a $1.373.824.

Estas cifras constituyen valores generales de convenio. El sueldo bruto individual puede modificarse considerablemente cuando se agregan conceptos previstos por antigüedad, asistencia, horas extras y suplementos relacionados con determinadas funciones.

Los adicionales que aumentan el sueldo del cajero

Los trabajadores que cumplen funciones de caja tienen suplementos específicos. Para los cajeros de las categorías A y C se estableció un adicional de $144.198,68, mientras que la Categoría B cuenta con un esquema particular vinculado a las características de sus tareas y al régimen convencional por manejo o faltante de caja.

También se encuentra vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado en la empresa, calculado sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos alcanzados. A esto puede sumarse la asignación por presentismo prevista en el convenio.

De esta manera, dos cajeros pertenecientes a una misma categoría pueden terminar percibiendo ingresos diferentes según sus años de antigüedad, cumplimiento de asistencia, extensión de la jornada y adicionales aplicables a sus tareas.

Una nueva revisión salarial en octubre

La paritaria estableció, además, una cláusula de revisión para octubre de 2026. En esa instancia, representantes sindicales y empresarios volverán a analizar la evolución de los indicadores económicos y la situación de los salarios, publicó Iprofesional.

El encuentro será relevante para determinar si resulta necesario introducir una nueva recomposición para los últimos meses del año. Hasta entonces, septiembre completará el aumento del 5,7% establecido para el trimestre.

Así, los cajeros de supermercados cobrarán durante septiembre salarios de convenio superiores a $1,3 millones, a los que podrán agregarse antigüedad, presentismo y adicionales específicos. El monto definitivo dependerá de la categoría, la jornada laboral y las condiciones particulares de cada trabajador.