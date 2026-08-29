La Maratón de los Niños celebró su 13ª edición con deporte, juegos y familia: "Es un orgullo"

La 13ª edición de la Maratón de los Niños se desarrolló este sábado en el Paseo de los Pájaros, en Paraná, con carreras adaptadas a diferentes edades, juegos, actividades artísticas y propuestas recreativas destinadas a toda la familia.

Más de 400 niños se habían anotado previamente para participar de la jornada, aunque la organización mantuvo abiertas las inscripciones en el lugar. Cada corredor recibió un número, hidratación, alimentos y una medalla.

La propuesta fue abierta y gratuita y tuvo como objetivo promover la actividad física desde las infancias. Los recorridos fueron organizados de acuerdo con las edades: los participantes más pequeños completaron distancias breves y los mayores recorrieron algunos metros adicionales.

Una iniciativa que cumplió 13 ediciones

Andrea Sanfilippo, organizadora del encuentro, expresó su satisfacción por la continuidad de una propuesta que se renovó durante más de una década y convocó a diferentes generaciones.

“Es un orgullo y una alegría poder estar acá después de tanto tiempo intentando cultivar la actividad física desde las infancias”, destacó en diálogo con Elonce durante la previa de la largada.

La impulsora explicó que el mensaje buscó llegar también a los adultos. “Queremos que los chicos lleven el mensaje a sus casas y motiven a sus familias a hacer actividad física”, señaló.

Distancias adaptadas a cada edad

La competencia no tuvo un único recorrido. La organización distribuyó a los participantes por edades y estableció diferentes distancias para garantizar que cada niño pudiera completar la actividad.

“El evento es totalmente abierto y gratuito, como siempre. Todos los participantes tienen número de corredor, medalla, snacks e hidratación. Los dividimos por edades: los más pequeños hacen un recorrido menor y, a medida que tienen más edad, suman algunos metros”, explicó Sanfilippo.

Antes de la largada se realizó una entrada en calor colectiva. Luego comenzaron las carreras infantiles y, durante el cierre, también se incorporaron padres, madres y otros familiares.

Juegos y propuestas recreativas

Además de la maratón, se instaló un parque recreativo para que los niños disfrutaran mientras esperaban su turno o después de completar el recorrido.

Las actividades incluyeron espacios de arte, maquillaje, peloteros, un toro mecánico y diferentes juegos. También participaron facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos con propuestas recreativas y equipos vinculados con el cuidado de la salud.

El Municipio acompañó la actividad y colaboró con la organización del espacio. La jornada terminó con sorteos entre los niños y los adultos presentes.

Una logística que se intensificó en las últimas semanas

Sanfilippo explicó que la experiencia acumulada durante las ediciones anteriores facilitó algunos aspectos de la planificación, aunque las semanas previas volvieron a exigir un importante trabajo.

“Ya tenemos bastante aceitada la organización porque es la decimotercera edición, pero las últimas semanas siempre son las más intensas”, reconoció.

Las condiciones meteorológicas también fueron seguidas con atención. El encuentro se desarrolló con una temperatura cercana a los 18 grados, períodos de sol y algunas nubes sobre el sector costero.

Corredores que crecieron junto con la maratón

La organizadora recordó que algunos de los niños que participaron de las primeras ediciones ya eran adolescentes y continuaban asistiendo para acompañar a sus hermanos o colaborar con la actividad.

“El otro día subimos la foto de una maratonista que participó con chupete. Ahora debe tener 15 o 16 años. Algunos siguen viniendo porque acompañan a sus hermanos, colaboran o todavía corren”, relató.

Ese recambio generacional fue uno de los aspectos destacados del encuentro. Mientras nuevos niños tuvieron su primera experiencia, otros regresaron después de haber participado en años anteriores.

Las familias acompañaron a los más pequeños

Desde antes de la largada, las familias comenzaron a acercarse al Paseo de los Pájaros. Los niños recibieron sus camisetas y números mientras participaron de los juegos instalados en el predio.

Se realiza la 13ª edición de La Maratón de los Niños

Bianca y Guada contaron a Elonce que asistieron acompañadas por familiares y amigas. Algunas niñas participaban por primera vez, mientras que otras ya conocían el recorrido de ediciones anteriores.

“Es muy lindo que hagan este tipo de actividades”, expresó una de las familiares mientras acompañaba a una de las corredoras más pequeñas.

Una carrera sin exigencias competitivas

La propuesta permitió que cada participante eligiera si quería correr, trotar o caminar. Los niños de menor edad también pudieron completar el recorrido acompañados por adultos.

Se realiza la 13ª edición de La Maratón de los Niños

La entrega de medallas a todos los corredores reforzó el carácter participativo de la jornada. El objetivo no estuvo centrado en los tiempos ni en las posiciones, sino en promover el movimiento y la vida saludable.