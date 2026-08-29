“Renovamos los colores y la energía”: Asociación Civil Formar recuperó su mural

La Asociación Civil Formar renovará este sábado un mural comunitario realizado en 2021 en su sede de calle Ruperto Pérez 974, en Villa Mabel, Paraná. La propuesta comenzará a las 9:30 y estará abierta a todos los vecinos que quieran colaborar.

La jornada no estará limitada a la pintura de la obra, ya que también incluirá juegos para niños y adultos, sorteos, una merienda y la plantación de diferentes especies en el patio de la institución.

“Queremos darle una nueva cara a la asociación”, explicó a Elonce Marisa Borgetto, coordinadora del taller Manos Creativas. En la organización participan integrantes de la entidad, emprendedoras, estudiantes y referentes de diferentes espacios comunitarios.

Una obra que forma parte de la institución

El mural fue realizado hace cinco años y se convirtió en una de las expresiones visibles de la identidad de la Asociación Civil Formar. La intervención buscará renovar sus colores y recuperar su vínculo con la historia del espacio.

El encargado de coordinar el trabajo artístico será Andrés Leiva, integrante del programa Todas las Manos. “Vamos a poner más color y renovar la energía como punto de partida para estos proyectos comunitarios”, expresó.

Durante la mañana, los participantes podrán sumarse directamente a las tareas de pintura. Al mediodía se compartirá un momento de encuentro entre las personas que trabajan habitualmente en la institución y quienes se acerquen especialmente para la actividad.

Talleres y economía social

La asociación cuenta con 21 años de trayectoria y desarrolla proyectos vinculados con la economía social en Paraná y otros puntos de Entre Ríos. Tras la pandemia, reorganizó sus propuestas de acuerdo con los recursos y necesidades de la comunidad.

Entre sus principales iniciativas se encuentra Manos Creativas, un taller autogestivo en el que se confeccionan prendas, productos sublimados, estampados, trabajos de encuadernación y artículos de marroquinería.

La Asociación Civil FORMAR restaura su mural

El espacio funciona de lunes a viernes, de 8 a 17. Además, cada jueves se desarrolla Compartiendo Saberes, un taller abierto mediante el cual sus integrantes transmiten conocimientos y experiencias a otras personas.

Juegos y una plantación comunitaria

Jimena Osuna, integrante de la Asociación Civil Formar, destacó que varias personas que comenzaron como emprendedoras actualmente coordinan sus propios proyectos. “Hoy acompañamos iniciativas que fueron organizadas por ellas mismas”, señaló a Elonce.

La actividad también contará con la participación de estudiantes de Trabajo Social que realizan sus prácticas preprofesionales. Las jóvenes destacaron los aprendizajes obtenidos, el compañerismo y la posibilidad de conocer el trabajo cotidiano de la organización.

Desde las 14:30 se realizarán juegos destinados a niños y adultos. Cerca de las 16 comenzará una plantación con especies entregadas por el Vivero Municipal, que quedarán en el patio como recuerdo de la renovación del mural.