Restaurarán el mural de la asociación civil “Formar” este sábado en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Civil Formar renovará el mural realizado en 2021 y convocó a vecinos a participar desde las 9:30. Habrá pintura, juegos para adultos y niños, sorteos, merienda y plantación de arbustos. Desde la entidad contaron a Elonce cómo será la propuesta.
La Asociación Civil Formar renovará un mural comunitario realizado en 2021 y convocó a vecinos a participar de una jornada abierta que comenzará este sábado a las 9:30 en calle Ruperto Pérez 974, en Villa Mabel, Paraná. La actividad incluirá pintura, juegos para adultos y niños, sorteos, una merienda y una plantación de arbustos. La realización estará sujeta a las condiciones meteorológicas.
Marisa Borgetto, coordinadora de los talleres que funcionan en la asociación, y Aixa Salguero, estudiante de Trabajo Social que realiza sus prácticas preprofesionales en la institución, explicaron a Elonce cómo surgió la iniciativa y detallaron las propuestas previstas para la jornada.
“El sábado, si no llueve, vamos a estar renovando lo que es el mural que hicimos en el 2021 porque ya nos parecía que había cumplido su ciclo y no está muy bonito”, contó Borgetto. La propuesta surgió a partir del trabajo desarrollado por estudiantes que realizaban sus prácticas en la institución.
Una jornada para volver a pintar el mural
La renovación contará con la participación de integrantes del programa Todas las Manos y personas que estuvieron vinculadas al Banco Popular de la Buena Fe, que anteriormente funcionaba en el espacio.
“Es un proyecto que nació y surgió de las chicas que están haciendo las prácticas de Trabajo Social en la asociación”, explicó la coordinadora.
A partir de esa iniciativa, la asociación decidió ampliar la convocatoria. “Nos pareció que era una buena oportunidad para hacer una jornada también de puertas abiertas para todos los vecinos, así que los esperamos a todos”, agregó.
La primera convocatoria será a las 9:30, cuando podrán acercarse quienes quieran colaborar directamente con la pintura y renovación del mural. Luego, a partir de las 14, se incorporarán propuestas recreativas. “Vamos a tener una agente sanitaria que va a hacer juegos para adultos y para niños. Vamos a compartir sorteos y una merienda”, adelantó Borgetto.
Plantarán arbustos para recordar la jornada
El cierre de la propuesta está previsto para las 16 o 16:30, cuando se realizará una plantación de arbustos dentro del predio de la institución. La plantación buscará dejar un registro de la actividad, tal como había ocurrido durante la realización original del mural en 2021.
“En 2021 lo hicimos con un árbol que está en el frente, pero ahora no podemos hacer eso. Entonces vamos a plantar en el fondo porque tenemos un lindo patio”, explicó la coordinadora.
Para concretar esa parte de la propuesta, la asociación contará con la colaboración del Vivero Municipal.
El aporte de estudiantes de Trabajo Social
Salguero participaba de las actividades como parte de las prácticas preprofesionales correspondientes al tercer año de la carrera de Trabajo Social.
La estudiante destacó la experiencia que había desarrollado desde su llegada a la Asociación Civil Formar. “A nosotras particularmente, que nos tocó acá, estamos todas muy contentas porque ha sido un lugar muy lindo”, expresó.
También señaló que previamente no conocían la institución. “Conocerlo porque no sabíamos de la existencia de este lugar y conocer y formar parte de esto ha sido muy lindo hasta ahora”, agregó.
Los preparativos para la renovación
Las estudiantes también participaron en la organización de la actividad y en la búsqueda de los materiales necesarios para desarrollar las diferentes propuestas.
“Estamos preparándonos, buscando todas las cosas que necesitamos, preparándonos para los juegos y medio con los tiempos cortos y a último momento, como siempre, pero bien, muy bien”, contó Salguero.
La jornada fue planteada no solamente como una intervención sobre el mural, sino también como una instancia para que los habitantes del barrio conocieran las actividades desarrolladas habitualmente dentro de la asociación.
Un espacio que comenzó con mujeres
La Asociación Civil Formar comenzó como un ámbito de contención para mujeres y con el tiempo incorporó diferentes propuestas, talleres y espacios vinculados con la producción y el encuentro comunitario.
Borgetto explicó que allí funciona Manos Creativas, un taller autogestivo integrado por mujeres, que permanece abierto de lunes a viernes, de 8 a 17. “Realizamos desde ropa, sublimación, cuadernos; o sea, todo lo que se te ocurra que se pueda hacer, nosotros lo hacemos”, describió.
Las integrantes también desarrollaron una marca denominada Raíz Mate, mediante la cual elaboraban distintos productos utilizando masa de yerba mate. Dentro del espacio también se confeccionaban diferentes trabajos textiles y productos elaborados por las participantes de los talleres.
Además de las actividades de Manos Creativas, los jueves se realizaba el taller “Compartiendo Saberes”, destinado a integrantes de la comunidad. La propuesta funciona de 15 a 17 y, a diferencia del taller autogestivo de mujeres, permite la participación tanto de mujeres como de hombres.
Cómo acercarse a la Asociación Civil Formar
La institución funcionaba en Ruperto Pérez 974, en el sector de Villa Mabel. Quienes estén interesados en conocer sus propuestas podían concurrir durante sus horarios habituales o contactarse mediante las redes sociales de Manos Creativas.
La coordinadora aclaró que tampoco es necesario participar formalmente de un taller para acercarse. “Si quieren solamente venir a pasar un ratito, lo pueden hacer, acompañarnos con un mate o algo, serán bienvenidos”, invitó.