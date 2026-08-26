Es hoy: los locales adheridos a la nueva edición de Paraná Ama la Hamburguesa

Este miércoles se realiza Paraná Ama la Hamburguesa con descuentos del 50% en opciones seleccionadas para consumir en casi una veintena de comercios adheridos.
Paraná Ama la Hamburguesa se realiza este miércoles 26 de agosto, entre las 20 y las 24, y ofrecerá un 50% de descuento en hamburguesas seleccionadas de los establecimientos adheridos.
La promoción estará disponible exclusivamente para quienes consuman en los salones de los locales participantes. De acuerdo con las condiciones difundidas por la organización, el beneficio no incluirá pedidos por delivery y estará limitado a las opciones seleccionadas por cada establecimiento.
La iniciativa propone trasladar a las hamburgueserías y otros espacios gastronómicos una modalidad que ya tuvo diferentes ediciones dedicadas a platos populares. El objetivo es concentrar durante una noche promociones importantes que incentiven a los vecinos a salir a comer durante la semana.
En esta oportunidad, Paraná Ama la Hamburguesa funcionará durante cuatro horas, desde las 20 hasta la medianoche del miércoles 26, con una rebaja del 50% sobre productos determinados. Por ese motivo, antes de concurrir será necesario consultar las opciones disponibles en cada comercio.
La condición central será el consumo presencial. Es decir, quienes quieran aprovechar el descuento deberán hacerlo en alguno de los establecimientos adheridos, ya que la promoción no se extenderá al servicio de entrega a domicilio. De acuerdo a la información a la que accedió Elonce, hay casi 20 locales que ofrecerán la promoción.
Los locales adheridos a Paraná Ama la Hamburguesa
Según pudo saber Elonce, hay 19 locales adheridos a la promoción:
Cayó Amarillo
La Casita: Montevideo 211
Cayo2: Córdoba y Malvinas
Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)
Buenos Aires 499
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Sheldon
Belgrano 42
El Refugio Restó
Juan Báez 745
La Cantina del barrio
Blas Pareras 2507
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Flamingo
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
Gurichan
Uruguay 601
La Zona Parrilla y Restaurante
Santiago del Estero 360
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Av Américas 2130
Jardines del Triangular Patio Cervecero
Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419