Es hoy: los locales adheridos a la nueva edición de Paraná Ama la Hamburguesa

Paraná Ama la Hamburguesa se realiza este miércoles 26 de agosto, entre las 20 y las 24, y ofrecerá un 50% de descuento en hamburguesas seleccionadas de los establecimientos adheridos.

La promoción estará disponible exclusivamente para quienes consuman en los salones de los locales participantes. De acuerdo con las condiciones difundidas por la organización, el beneficio no incluirá pedidos por delivery y estará limitado a las opciones seleccionadas por cada establecimiento.

La iniciativa propone trasladar a las hamburgueserías y otros espacios gastronómicos una modalidad que ya tuvo diferentes ediciones dedicadas a platos populares. El objetivo es concentrar durante una noche promociones importantes que incentiven a los vecinos a salir a comer durante la semana.

En esta oportunidad, Paraná Ama la Hamburguesa funcionará durante cuatro horas, desde las 20 hasta la medianoche del miércoles 26, con una rebaja del 50% sobre productos determinados. Por ese motivo, antes de concurrir será necesario consultar las opciones disponibles en cada comercio.

La condición central será el consumo presencial. Es decir, quienes quieran aprovechar el descuento deberán hacerlo en alguno de los establecimientos adheridos, ya que la promoción no se extenderá al servicio de entrega a domicilio. De acuerdo a la información a la que accedió Elonce, hay casi 20 locales que ofrecerán la promoción.

Los locales adheridos a Paraná Ama la Hamburguesa

Según pudo saber Elonce, hay 19 locales adheridos a la promoción:

Cayó Amarillo

La Casita: Montevideo 211

Cayo2: Córdoba y Malvinas

Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)

Buenos Aires 499

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

Sheldon

Belgrano 42

El Refugio Restó

Juan Báez 745

La Cantina del barrio

Blas Pareras 2507

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

Flamingo

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

El Estribo Choperia

Italia 255

El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

Gurichan

Uruguay 601

La Zona Parrilla y Restaurante

Santiago del Estero 360

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

Bar Maipú

Maipú y Perón

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Maipú América

Av Américas 2130

Jardines del Triangular Patio Cervecero

Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419