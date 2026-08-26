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Política Agenda legislativa

El Senado analizará un proyecto de alivio fiscal para comercios entrerrianos

La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y contempla medidas tributarias para reducir la carga fiscal sobre pequeños contribuyentes, emprendimientos y comercios de cercanía.

26 de Agosto de 2026
Senado tratará alivio fiscal para comercios entrerrianos
Senado tratará alivio fiscal para comercios entrerrianos

La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y contempla medidas tributarias para reducir la carga fiscal sobre pequeños contribuyentes, emprendimientos y comercios de cercanía.

El Senado de Entre Ríos analizará un proyecto de alivio fiscal para comercios este miércoles 26 de agosto, durante una jornada de trabajo en comisiones que también incluirá la reforma de la Ley de Obras Públicas y los pedidos de acuerdo para las nuevas autoridades del Consejo General de Educación (CGE).

 

La iniciativa tributaria será abordada desde las 12 por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo provincial y ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

 

Esta propuesta establece un conjunto de medidas destinadas a reducir la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en Entre Ríos, con especial atención en pequeños contribuyentes, emprendimientos de menor escala y comercios de cercanía.

 

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, las medidas tributarias buscan generar herramientas de acompañamiento para sectores comerciales cuya dinámica económica requiere mecanismos más ágiles por parte del Estado provincial.

 

El tratamiento en comisión constituirá un nuevo paso legislativo para el proyecto luego de su aprobación en la Cámara baja. En caso de avanzar y posteriormente recibir sanción del Senado, quedará en condiciones de convertirse en ley.

 

La agenda legislativa comenzará previamente, a las 10, cuando la Comisión de Obras Públicas continúe analizando el expediente Nº 15.679, mediante el cual el Ejecutivo propone modificar distintos artículos de la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de Entre Ríos.

Cambios en la Ley de Obras Públicas

La reforma busca actualizar el régimen provincial y otorgar mayor eficiencia a los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas.

 

Según los fundamentos oficiales, se pretende incorporar herramientas para una gestión más ágil, eficiente y transparente, manteniendo los principios de legalidad, transparencia, concurrencia y control.

 

Posteriormente, a las 11, será el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que analizará cuatro pedidos vinculados con la conducción del Consejo General de Educación.

 

Acuerdos para las autoridades del CGE

Los senadores tratarán el pedido de acuerdo para designar a Carlos Fabricio Cuenca como director General de Escuelas, cargo desde el cual ejercerá la Presidencia del CGE.

 

Asimismo, se analizarán las propuestas para nombrar como vocales del organismo educativo provincial a Mónica Soledad Masetto, Damián Enrique Schmidt y Gustavo Luis Blanc.

Temas:

alivio fiscal comercios Senado de Entre Ríos impuestos comercios de cercanía Legislatura
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