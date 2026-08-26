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Política Encuentro en Casa Rosada

El Presidente reafirmó el rumbo económico en la reunión con legisladores de LLA

El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con legisladores de LLA, reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

26 de Agosto de 2026
Milei recibió a legisladores libertarios en Casa Rosada
Milei recibió a legisladores libertarios en Casa Rosada

El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con legisladores de LLA, reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para alinear a la tropa de cara a las sesiones de este miércoles y jueves en el Congreso nacional, al tiempo que reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

 

Enfocó su discurso en la política económica del Gobierno y "reafirmó el rumbo". De acuerdo a un comunicado de Presidencia, "destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento".

 

"El Presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina", señaló la Casa Rosada en el comunicado.

También indicó que en su mensaje a los legisladores oficialistas el mandatario "reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos".

 

Por otra parte, Milei cargó contra la oposición por instalar en la opinión pública el problema de la creciente morosidad y lo atribuyó al interés de "generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política".

 

En esta línea, el presidente explicó que desde su punto de vista la oposición "busca encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos".

En ese sentido, recomendó "analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico".

 

Al término del encuentro, Milei les regaló a cada legislador oficialista el libro "La Economía en una lección" (1946) del libertario estadounidense Henry Hazlitt, y "recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas".

 

A la reunión en Casa de Gobierno también asistieron, entre otros funcionarios, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), indica la agencia NA.

El oficialismo busca en Diputados obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

 

En el Senado el temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Temas:

Javier MIlei Casa Rosada La Libertad Avanza legisladores
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