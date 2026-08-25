Germán Pezzella se despidió de River con un emotivo mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo”

Germán Pezzella se despidió de River luego de acordar la rescisión de su contrato con la institución. El defensor campeón del mundo publicó una fotografía en la que apareció besando el escudo del club y acompañó la imagen con un breve mensaje dedicado a los hinchas.

“Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”, escribió Pezzella en su cuenta de Instagram. De esa manera, el futbolista confirmó el cierre de su segundo ciclo en el Millonario, que no terminó como esperaba.

La institución también comunicó oficialmente la finalización del vínculo y reconoció la trayectoria del jugador. “River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, expresó el club mediante su cuenta de X.

Pezzella se entrenaba apartado

Desde el comienzo de la pretemporada, Pezzella se entrenaba en el predio de Cantilo junto con otros futbolistas que no fueron considerados para integrar el plantel conducido por Eduardo Coudet.

River había informado oficialmente en junio que el defensor y otros jugadores no viajarían a la pretemporada en España y que posteriormente debían incorporarse a un grupo de trabajo separado. El comunicado incluyó también a Paulo Díaz, Maximiliano Meza y Fabricio Bustos, entre otros.

En total, 15 futbolistas fueron apartados del plantel profesional. Algunos rescindieron sus contratos, mientras que otros fueron vendidos o cedidos a préstamo. En el caso de Pezzella, su futuro continuaba sin resolverse al momento de anunciarse su desvinculación.

El sondeo desde Emiratos Árabes

Durante las últimas semanas, el defensor recibió un sondeo de un club de Emiratos Árabes. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y todavía no se había confirmado dónde continuaría su carrera.

Mientras se analizaban distintas alternativas, el futbolista continuó entrenándose en las instalaciones de River, pero lejos de las órdenes del cuerpo técnico principal. Una publicación realizada a comienzos de agosto ya había generado repercusión entre los hinchas, mientras se gestionaba una posible salida al fútbol árabe.

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte… pic.twitter.com/GJplPWqGU4 — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026

Finalmente, Pezzella y la dirigencia alcanzaron un acuerdo para rescindir el contrato. De esta manera, quedó en libertad de acción para negociar su incorporación a otra institución.

Su último partido con River

El último encuentro de Pezzella con la camiseta del Millonario fue la final del Torneo Apertura 2026, disputada a fines de mayo y perdida frente a Belgrano.

Su segunda etapa en River había comenzado en agosto de 2024, cuando regresó desde el Betis de España. Su incorporación generó una fuerte expectativa debido a su identificación con el club y a su condición de campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

En agosto de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido ante Independiente. La lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente ocho meses y lo obligó a atravesar un extenso proceso de recuperación.

Una historia vinculada al club

Pezzella realizó las divisiones inferiores en River y debutó profesionalmente en 2011. Durante su primera etapa integró el equipo que consiguió el ascenso a Primera División y posteriormente formó parte de diferentes conquistas locales e internacionales.

En 2015 continuó su trayectoria en Europa, donde defendió las camisetas de Betis y Fiorentina. Después de nueve años regresó al conjunto de Núñez para iniciar una segunda etapa que terminó dos temporadas más tarde.

Su despedida generó numerosos mensajes de reconocimiento por parte de los simpatizantes. Con la rescisión ya confirmada, Pezzella cerró su historia como jugador de River y quedó a la espera de definir el próximo destino de su carrera.