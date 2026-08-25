Fenómeno El Niño: recomiendan reforzar la prevención contra el dengue

REDACCIÓN ELONCE
La médica veterinaria Silvina Saavedra advirtió que el incremento de las lluvias puede favorecer la proliferación de mosquitos y la movilización de roedores. Recomendó eliminar recipientes con agua y mantener patios ordenados para reducir riesgos.
El fenómeno El Niño y la prevención del dengue vuelven a estar en el centro de las recomendaciones sanitarias ante la posibilidad de lluvias más frecuentes y abundantes. La médica veterinaria especializada en epidemiología, Silvina Saavedra, explicó a Elonce cuáles son los principales riesgos y remarcó la importancia de adoptar medidas anticipadas en los hogares.
Según indicó la especialista, el aumento de las precipitaciones genera modificaciones ambientales que pueden favorecer enfermedades transmitidas por vectores. "Las lluvias son más frecuentes y en más abundancia, o sea, cae más cantidad de agua", explicó y señaló que la atención debe concentrarse especialmente en los meses de mayores temperaturas.
Además de favorecer la reproducción de mosquitos, las lluvias intensas y eventuales inundaciones pueden provocar el desplazamiento de roedores y animales ponzoñosos. Por ese motivo, Saavedra sostuvo que "toda la prevención la tenemos que orientar a prevenir estas patologías que pueden aparecer".
Dengue y leptospirosis, entre los principales riesgos
Uno de los puntos centrales es la prevención de la leptospirosis, enfermedad que puede transmitirse mediante el contacto con agua o ambientes contaminados con orina de animales infectados. Saavedra recomendó mantener los patios ordenados y evitar objetos que puedan convertirse en refugio para roedores.
La especialista también aconsejó no caminar descalzo en zonas inundadas y prestar atención a posibles síntomas. "Si se nos inundó la casa, si estuvimos expuestos, si a la semana empezamos con fiebre, hay que consultar inmediatamente al médico", remarcó.
Respecto del dengue y chikungunya, Saavedra recordó que son transmitidos por el Aedes aegypti, mosquito que utiliza recipientes con agua para reproducirse. "Si no tengo recipientes con agua, no se va a reproducir el mosquito y si no hay mosquito, no hay transmisión de enfermedad", afirmó. La eliminación de criaderos es considerada por el Ministerio de Salud de la Nación como la principal medida para cortar el ciclo de transmisión.