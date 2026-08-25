Con un bebé en brazos y sin casco, una pareja hizo una maniobra peligrosa en una moto: “Un willy con el gordito”

Una pareja realizó un “willy” en moto con un bebé en brazos y sin casco por una calle de San Fernando del Valle de Catamarca. La peligrosa maniobra quedó registrada en un video, se viralizó en las redes sociales y provocó un fuerte reclamo de los vecinos.

En las imágenes se observó al conductor levantar la rueda delantera y circular durante varios metros apoyado únicamente sobre la trasera. Detrás viajaba una joven que llevaba al bebé entre ambos adultos.

Ninguno de los tres ocupantes utilizaba casco ni otro elemento de protección visible. La acompañante debía sostener al pequeño mientras intentaba mantenerse sobre la motocicleta durante la maniobra, publicó Clarín.

El video fue compartido en las redes sociales

La grabación tendría su origen en un estado de WhatsApp publicado por la propia acompañante. Sobre las imágenes aparecía la frase: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

[SOCIEDAD] En Catamarca, una pareja hizo maniobras peligrosas en una moto con un bebé en brazos: la Agencia de Seguridad Vial busca identificar al conductor para suspenderle la licencia. https://t.co/xJRaVO8Fx3 pic.twitter.com/s3J5Eopzrk — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 25, 2026

El registro, de poco más de 30 segundos, fue enviado por vecinos de la zona norte de la capital catamarqueña al sitio de noticias Inforama. En el video se observó que el conductor mantuvo elevada la rueda delantera durante un trayecto prolongado.

Según los residentes, este tipo de maniobras no constituía un hecho aislado. Aseguraron que las conductas riesgosas con motocicletas se repetían con frecuencia en el sector y se prolongaban durante la noche.

“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación”, expresaron.

Buscan identificar al motociclista

Tras la difusión de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó a trabajar para determinar la identidad del conductor de la motocicleta.

Una vez identificado, el organismo podrá actuar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir. Hasta el momento no se informó si las autoridades locales habían conseguido localizar a los adultos involucrados.

El traslado del bebé sin casco, sistema de sujeción ni protección lo dejó expuesto a sufrir lesiones graves ante una caída, una pérdida de control o un choque.

Los vecinos reclamaron una mayor presencia de los organismos de tránsito y la aplicación de sanciones para evitar que este tipo de episodios vuelva a repetirse.

“Esperamos que, ante estos hechos, se tomen las medidas correspondientes para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose”, concluyeron los denunciantes.