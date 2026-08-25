Marcelo Fuentes antes de su debut en Patronato: “Tengo jugadores para salir de esta situación”

Marcelo Fuentes debutará como entrenador de Patronato ante Atlanta este miércoles, en el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. En la previa del encuentro, el DT analizó el momento del Rojinegro, destacó la respuesta anímica y física del plantel y aseguró ante Elonce: “Tengo jugadores para salir de esta situación”.

Fuentes asumió en reemplazo de Marcelo Candia, cuya salida se produjo después del empate 3-3 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Con pocos entrenamientos antes de su estreno, el nuevo entrenador puso el foco en aspectos tácticos y en el análisis del rival.

Según explicó, no encontró un plantel afectado desde lo anímico pese a los resultados de las últimas fechas. “Es un equipo que estuvo muchos partidos cerca de quedarse con los tres puntos y nunca decayó la intensidad”, afirmó.

Qué encontró Fuentes en el plantel

El entrenador consideró que el despliegue físico sostenido durante los partidos era un indicador de la respuesta del grupo. Además de su evaluación, señaló que los registros tecnológicos respaldaban esa conclusión.

“Cuando un equipo tiene algún problema de caída de ánimo, normalmente no corre lo que corren los chicos. Testeado por el ojo de un técnico adulto y ratificado por los GPS hoy”, explicó.

Para Fuentes, esa condición constituía un punto de partida para intentar modificar la situación deportiva. “Es un componente muy importante para que un equipo se ponga de pie”, sostuvo.

“Anímicamente están bárbaros”

El DT remarcó que Patronato había estado cerca de conseguir mejores resultados en varios de los encuentros que terminaron igualados y consideró necesario revisar los detalles que impidieron transformar esos empates en triunfos.

“Cuando hay tantos empates, estuvo muy cerca seguro de quedarse con los tres puntos. Quizás si revisamos el análisis postpartido de esos puntos, alguna jugada habrá tenido que ver como para perder ese punto a favor del rival”, evaluó.

Sin embargo, insistió: “Anímicamente no tienen ningún problema, están bárbaros”. Y agregó: “El futbolista vive de su voluntad y los técnicos de la voluntad del futbolista. Nosotros ya no corremos más, ellos corren para nosotros, para el periodismo, para el hincha, para su familia, y eso está intacto”.

Cómo analizó a Atlanta

Fuentes también dedicó los primeros entrenamientos al estudio del rival. Definió a Atlanta como un equipo con características similares a Gimnasia de Jujuy y destacó su manejo de pelota. “Estamos tratando de poner nuestra impronta, hacer un análisis de Atlanta, un equipo muy parecido al funcionamiento de Gimnasia de Jujuy”, explicó.

El entrenador adelantó que el rival presentaba fortalezas físicas y determinados sectores que Patronato intentaría aprovechar. “Trabajamos ataque y defensa, comprimir algunos espacios porque es un equipo de los que mejor maneja la pelota. Tiene algunos puntos donde queda desprotegido”, analizó.

Marcelo Fuentes antes de su debut en Patronato: “Tengo jugadores para salir de esta situación”

La velocidad como una herramienta de Patronato

El flamante técnico identificó en la transición ofensiva una de las características que podría aprovechar el Rojinegro. “La velocidad que hoy hay de mitad de cancha para adelante, de transición de los chicos de nuestro equipo, también es para tener en cuenta”, afirmó.

Fuentes evitó adelantar la formación porque todavía tenía entrenamientos por delante antes del partido. “El equipo lo voy a dar mañana, pero no por esconder, sino porque tengo dos entrenamientos”, aclaró.

Las dos áreas y el margen de error

Consultado sobre cuáles serían los aspectos prioritarios de su trabajo, el DT puso el foco en mejorar la eficacia ofensiva y reducir errores que pudieran comprometer los resultados.

“Tenemos que achicar mucho el margen de error en la definición porque hoy debe ser uno de los equipos que más genera y después sostener lo que podemos convertir en el área contraria”, explicó.

El entrenador sostuvo que varios encuentros de la categoría se resolvían mediante acciones puntuales. “Son detalles hasta el último momento”, señaló y recordó situaciones en partidos anteriores que terminaron condicionando el resultado.

Su regreso a Patronato

Fuentes también se refirió a su vínculo con la institución y a lo que significaba asumir nuevamente la conducción del equipo. Se trató de otro ciclo del entrenador en el club donde acumuló una parte significativa de su trayectoria. “Después de tanto tiempo, volver al club donde la pasé muy bien”, expresó. Luego recordó: “Es el club que más dirigí, gané y perdí”.

El técnico admitió que existían cuestiones afectivas detrás de su relación con Patronato, aunque dejó en claro que desde el partido ante Atlanta quedaría sujeto a la evaluación de los resultados. “Puedo colaborar y a partir de mañana me expongo y soy puteable”, afirmó.

Una charla de dos horas con los jugadores

Uno de los primeros pasos del nuevo cuerpo técnico fue mantener una extensa conversación con el plantel para conocer cómo atravesaban los futbolistas el presente deportivo. “Tuvimos una charla de dos horas el otro día donde todos pudimos expresar cómo es este momento”, reveló.

Cuando le solicitaron detalles sobre lo conversado, Fuentes decidió preservar el contenido. “Estuvieron ellos y estuve yo. En mi vida di una charla de dos horas y media, así que espero que no se sepa, por el bien de nosotros, del grupo de trabajo”, respondió.

Qué sistema utilizará

El entrenador tampoco confirmó el esquema que utilizaría ante Atlanta. Ante la posibilidad de disponer cinco defensores, sostuvo que la elección dependería de las características de sus futbolistas y del rival.

“He jugado con todos los sistemas”, señaló. Como antecedente recordó equipos propios que utilizaron un 4-3-3 y sostuvo que “el sistema lo marcan las cualidades que puedan tener los jugadores”.

“Acá hay muchos centrales con juego aéreo y con capacidad de marca y también lo puede marcar el análisis que uno hace del rival”, agregó.

“Siempre hay que tener un plan A y un plan B”

Fuentes sostuvo que la estructura táctica podría modificarse incluso durante el encuentro dependiendo de cómo se desarrollara el resultado.

“Yo creo que siempre hay que tener un plan A y un plan B, porque a veces con un sistema se cierra el partido. No siendo defensivo, a veces puede cerrar el partido siendo un poquito más ofensivo”, explicó.

Sobre la propuesta para afrontar los partidos, remarcó: “El plan A es poner el mejor equipo posible para obtener el resultado”.

Y completó: “Vamos a tratar de parar un equipo que nos pueda dar los resultados que están faltando. No suicidarnos tampoco, sino jugar los 100 minutos más o menos que se juega el partido”.

El mensaje para los hinchas

Fuentes evitó realizar promesas antes de su debut y sostuvo que la respuesta hacia los simpatizantes debía producirse dentro de la cancha. “No hay mensajes subliminales. Nosotros tenemos que contagiar a la gente de lo que podamos hacer en la cancha. En fútbol es así”, expresó.

“Esperamos en algún momento ser un bloque como ha sido Patronato en otros momentos, donde todos juntos podamos pujar por la posibilidad de sumar más puntos”, afirmó al reconocer que "el Nacional B es muy complejo". “Está complicada la localía; estadísticamente es el lugar donde uno tiene que sumar, pero tiene que sumar todo lo que pueda”, agregó.

“Tengo jugadores para salir de esta situación”

El DT consideró que las diferencias futbolísticas con los equipos ubicados en las primeras posiciones no eran amplias y señaló que Patronato había logrado competir durante distintos tramos de la temporada. “Hemos estado por momentos arriba del rival, nos han emparejado, pero son detalles hasta el último momento; hay detalles que por ahí te dejan sin nada y eso puede generar frustración, pero no han hecho mella a los jugadores”, argumentó.

Fuentes sostuvo que su tarea sería orientar las condiciones que observó durante sus primeros días de trabajo. “Evidentemente uno tiene que conseguir focalizarlos”, indicó.

Finalmente, antes de iniciar su nuevo ciclo frente a Atlanta, ratificó la confianza en el plantel: “Yo confío mucho en esto que digo. Tengo jugadores para salir de esta situación”.