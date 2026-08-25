La formación que prepara River para enfrentar a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos

River recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego del empate 0 a 0 en Colombia, el equipo de Eduardo Coudet buscará aprovechar la localía para quedarse con la serie.

El encuentro comenzará a las 21:30 en el estadio Monumental y será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich. Una victoria clasificará al conjunto argentino a los cuartos de final, mientras que otra igualdad llevará la definición a los penales.

Para este compromiso, Coudet recuperó a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. Los tres dejaron atrás sus respectivas lesiones, fueron convocados para el empate frente a Vélez y se perfilan para regresar al equipo titular.

Los cambios que prepara Coudet en River

Montiel ocuparía el lateral derecho después de recuperarse de una distensión en el aductor izquierdo sufrida durante la victoria frente a Argentinos Juniors. Su regreso permitirá que Lucas Martínez Quarta vuelva a desempeñarse como marcador central.

En el encuentro de ida, Coudet debió utilizar a Martínez Quarta por el costado derecho y a Facundo González como lateral izquierdo. Giovanni González, una de las alternativas para esa posición, no fue incluido en la lista de buena fe del certamen continental.

Acuña también volvería desde el comienzo después del desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El campeón del mundo reemplazaría a Francisco Ortega y conformaría la defensa junto con Montiel, Martínez Quarta y Nicolás Otamendi.

Driussi regresaría al ataque

El tercer cambio estaría en la delantera, donde Driussi ingresaría por Lucas Beltrán. El atacante superó un desgarro que le demandó más de un mes de recuperación y ya sumó minutos durante el empate del domingo ante Vélez.

Coudet apostaría por Ángel Correa y Driussi como dupla ofensiva. Thiago Almada tendría la responsabilidad de generar juego desde el mediocampo, acompañado por Joaquín Freitas, Aníbal Moreno y Tobías Andrada.

De esta manera, River presentaría tres modificaciones respecto del equipo que comenzó el último partido del Torneo Clausura. Los cambios estarán directamente relacionados con la recuperación de jugadores habitualmente titulares.

La probable formación de River

El Millonario formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

El encuentro será televisado por ESPN. Después de la igualdad registrada en Bogotá, la serie permanece abierta y el conjunto de Núñez estará obligado a mejorar su producción ofensiva para evitar una definición por penales.