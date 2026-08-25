Milei se reúne con legisladores para definir la estrategia en una semana clave del Congreso

El presidente Javier Milei encabezará este martes por la tarde una reunión con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el objetivo de definir la estrategia legislativa del oficialismo frente a una semana determinante en el Congreso.

El encuentro fue convocado para las 17.30 y reunirá a los principales referentes parlamentarios del espacio libertario, en un contexto en el que el Gobierno buscará avanzar con distintos proyectos considerados prioritarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

La intención del oficialismo será alinear posiciones junto a sus legisladores y bloques aliados antes de las sesiones previstas para los próximos días, donde se pondrán en discusión iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Diputados buscará avanzar con proyectos económicos

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza concentrará sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles. Allí, el Gobierno intentará obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, además de otras iniciativas consensuadas con sectores dialoguistas.

La reunión encabezada por Milei buscará ordenar la posición del oficialismo frente a esas negociaciones y fortalecer los acuerdos necesarios para reunir el respaldo legislativo que demandan los proyectos incluidos en el temario.

La estrategia parlamentaria será uno de los principales ejes del encuentro, en una semana donde el Ejecutivo volverá a poner el foco en la actividad del Congreso como parte de su agenda política.

El Senado también prepara una sesión

En paralelo, la bancada oficialista del Senado convocó para este miércoles una reunión de Labor Parlamentaria con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto contempla el tratamiento de tratados internacionales y 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Entre las postulaciones elevadas por el Poder Ejecutivo se encuentran las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, un tribunal de relevancia por su intervención en causas vinculadas con hechos de corrupción.

En ese escenario, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, continuaba las conversaciones con sectores aliados para asegurar los votos necesarios, mientras distintos bloques reclamaban incorporar otros temas al debate legislativo.

La cumbre en la Casa Rosada se producirá luego de una serie de apariciones públicas del Presidente durante los últimos días, entre ellas su participación en el Consejo de las Américas y una reunión de gabinete en la que ratificó el rumbo del programa económico y respondió a cuestionamientos sobre la evolución de la morosidad en el sistema crediticio. (NA)