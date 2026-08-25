Empleado estatal renunció tras 216 faltas injustificadas y deberá devolver más de $1,5 millones

El gobierno de Entre Ríos aceptó la renuncia de un agente investigado por 216 inasistencias y deberá devolver más de $1,5 millones cobrados indebidamente.
El Gobierno de Entre Ríos aceptó la renuncia de un agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano que se encontraba sometido a un sumario administrativo por 216 inasistencias injustificadas. Además, el Estado provincial determinó que había percibido indebidamente más de 1,5 millones de pesos, cuya devolución se encontraba en trámite.
La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. La norma fue publicada en la edición del lunes 24 de agosto del Boletín Oficial de Entre Ríos.
Según se desprendió de los considerandos, el trabajador se desempeñaba como Categoría 5, Profesional “B”, dentro de la planta permanente de la Coordinación de Operaciones Logísticas del Ministerio de Desarrollo Humano. La renuncia presentada fue aceptada con efecto a partir del 1º de junio de 2024.
Detectaron el cobro indebido de más de $1,5 millones
Durante la tramitación administrativa, la Dirección General Administrativo Contable de la cartera provincial determinó que el agente había percibido haberes que no le correspondían por un total de $1.549.957,12.
Los pagos observados correspondieron al período comprendido entre el 1º y el 29 de febrero de 2024 y desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio del mismo año. La suma también contempló la parte proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2024.
De acuerdo con la resolución, la devolución de esos fondos permanece en trámite mediante un expediente administrativo específico. En las actuaciones también intervinieron la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio.
Un sumario por 216 inasistencias injustificadas
Otro de los elementos consignados en el decreto fue la existencia de un sumario administrativo contra el trabajador. La Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado informó que la investigación se había iniciado por la presunta comisión de 216 inasistencias injustificadas.
Al momento de elaborarse el decreto, las actuaciones se encontraban en la Comisión Asesora de Disciplina, organismo encargado de emitir el correspondiente dictamen dentro del procedimiento administrativo.
Pese a la existencia del sumario y del trámite para recuperar los haberes cobrados indebidamente, el Ejecutivo provincial resolvió aceptar la renuncia presentada. La decisión fue encuadrada en el artículo 57 de la Ley Nº 9.755, correspondiente al Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia.
Finalmente, el decreto dispuso que la medida fuera comunicada al área de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano y posteriormente remitida a la Dirección General de Recursos Humanos para continuar con las actuaciones administrativas correspondientes.