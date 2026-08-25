Un avión partió de Argentina, aterrizó de emergencia en Brasil y desde el domingo hay 400 personas varadas

Más de 400 pasajeros argentinos y españoles permanecen varados desde el domingo en Natal, Brasil, después de que el avión de Plus Ultra en el que viajaban desde Buenos Aires hacia Madrid debiera realizar un aterrizaje de emergencia por una falla técnica.

El vuelo partió desde la capital argentina el domingo a las 13:30 y debía llegar directamente a España. Sin embargo, entre cuatro y cinco horas después del despegue, los pasajeros percibieron fuertes ruidos, molestias por la pérdida de altura y un cambio en el comportamiento de la aeronave.

“El piloto anunció que, debido a una falla técnica, debíamos descender de urgencia en Natal. Nos pidió tranquilidad y aseguró que todo estaba bajo control”, relató Denis, uno de los viajeros afectados.

Una hora de tensión antes del aterrizaje

Según el pasajero, la tripulación informó que el descenso demoraría aproximadamente una hora. Durante ese período, los ruidos se hicieron cada vez más intensos y la preocupación creció dentro de la cabina.

“Fue una hora de mirarnos y pensar: ‘Ojalá aterricemos y salga todo bien’. Las caras de la tripulación también eran de preocupación y nadie entendía con precisión qué estaba pasando”, señaló. Entre los viajeros circuló la versión de que la aeronave habría continuado con un solo motor, aunque esa información no fue confirmada por la empresa.

El avión aterrizó alrededor de las 17 en el aeropuerto de Natal, donde era esperado por tres camiones de bomberos. La maniobra se completó sin inconvenientes y no se informaron personas lesionadas.

Reclamos por la falta de asistencia

Una vez en tierra, los pasajeros denunciaron que no recibieron explicaciones precisas sobre el desperfecto ni sobre la continuidad del viaje. Plus Ultra no opera habitualmente en ese aeropuerto, por lo que no contaba con personal propio para atender la emergencia.

Los viajeros permanecieron durante varias horas en la terminal y posteriormente fueron trasladados en colectivos hacia un hotel ubicado aproximadamente a una hora. Al llegar, les comunicaron que no había habitaciones suficientes y gran parte del grupo debió esperar en el estacionamiento.

VIDEO | Los pasajeros de un vuelo entre Buenos Aires y Madrid siguen varados en la ciudad brasileña de Natal, luego de que tuvieran que realizar un aterrizaje de emergencia el domingo y ahora podrán continuar su viaje hasta el martes. 📹Brian López pic.twitter.com/wEKrqdbviZ — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 24, 2026

“Estuvimos desde la una hasta las cinco de la mañana a la intemperie, sin agua y sin poder descansar. Pedimos que nos llevaran nuevamente al aeropuerto porque era el único lugar donde podíamos reclamar”, manifestó Denis.

Cuándo continuará el viaje a Madrid

La tensión aumentó durante el lunes, cuando los afectados exigieron la presencia de representantes de la compañía. En medio de los reclamos intervino la Policía Militar brasileña, mientras la aerolínea y las autoridades aeroportuarias se atribuían mutuamente la responsabilidad por la asistencia.

La salida hacia Madrid había sido anunciada inicialmente para el lunes a las 19:30, pero luego fue postergada. Plus Ultra informó que el nuevo vuelo partirá este martes a las 18:50, hora local, y llegará a España el miércoles a las 7:40.

La empresa sostuvo que dispuso alojamiento y asistencia para los afectados y lamentó las molestias ocasionadas. Los pasajeros, entre los que hay niños y adultos mayores, permanecen a la espera del nuevo avión que deberá completar el viaje hacia Madrid.