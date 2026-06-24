Viajar en avión será más caro: subieron más de un 500% una tasa que se cobra en los pasajes

El Gobierno dispuso un aumento del 565% en la Tasa de Seguridad de la Aviación, un cargo que se incorpora al precio final de los pasajes de avión. La actualización comenzará a regir para los tickets emitidos desde el sábado 27 de junio y alcanzará a los vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales.

La medida fue formalizada este miércoles a través de la Resolución 565, publicada en el Boletín Oficial. La tasa está destinada a financiar el servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria, organismo encargado de la seguridad en aeropuertos y aeródromos del país.

Para los vuelos de cabotaje, el importe pasará de $260 a $1.725 por pasajero. En tanto, para los trayectos regionales e internacionales, el valor continuará establecido en US$1,40.

Cómo impactará en los pasajes de avión

El nuevo monto se aplicará a quienes embarquen en vuelos regulares desde aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos. Por lo tanto, el incremento se sumará al costo total que abonan los pasajeros al comprar un boleto de avión.

La actualización no implica una suba uniforme del valor de todos los pasajes, ya que las tarifas dependen de factores como la aerolínea, la ruta, la fecha de compra y la disponibilidad. Sin embargo, el aumento de la tasa elevará el costo final de los vuelos de cabotaje emitidos desde el próximo sábado.

El Ministerio de Seguridad justificó la decisión en el aumento de los costos operativos necesarios para sostener el servicio público de seguridad de la aviación civil. Según indicó, el valor no se modificaba desde enero de 2023.

A quiénes alcanza la nueva tasa

La Tasa de Seguridad de la Aviación fue creada en 2006 por la Ley 26.102. Su objetivo es financiar las tareas de prevención frente a actos de interferencia ilícita que desarrolla la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El cargo alcanza a los pasajeros que utilicen vuelos regulares de avión de cabotaje, regionales o internacionales. No obstante, existen excepciones previstas para algunos grupos.

No deberán abonarla los menores de tres años en vuelos de cabotaje ni los menores de dos años en servicios regionales o internacionales. También quedan exceptuados los diplomáticos, quienes viajen en aeronaves públicas que cumplan una misión específica y los pasajeros en tránsito que continúen el viaje en el mismo vuelo tras realizar una escala.

Con la nueva actualización, quienes emitan pasajes de avión para vuelos dentro del país desde el 27 de junio deberán contemplar el nuevo valor de $1.725 correspondiente a esta tasa.