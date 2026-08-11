Gran Hermano: en la gala de eliminación, el único hombre que quedaba abandonó la casa

La gala de eliminación de este lunes sacudió por completo la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano y el único hombre que quedaba abandonó la competencia.
Matías Hanssen abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la 25° gala de eliminación por decisión del público. Perdió en el versus del voto de la gente ante Solange Abraham. La competencia ahora está conformada únicamente por mujeres.
Antes del mano a mano final, habían asegurado su continuidad en la competencia Alejandra Majluf, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Jennifer “Pincoya” Torres con el 0.2, 0.5, 1.9 y 4.5% de los votos, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de gente en placa.
Los protagonistas de la última versión de la placa venían de días agitados dentro de la casa de Gran Hermano 2026. Por un lado estaba Sol, que superó 3 versus -dos de ellos en las últimas 3 semanas- y quedó sin aliados en la casa tras el abandono de Cinzia Francischiello, estando enemistada además con casi la totalidad de sus compañeros de convivencia; y por el otro Hanssen, que cambió rotundamente desde el ingreso de las visitas y no volvió a bajar el perfil, tal como se pudo ver en sus fogosas escenas de la pileta junto a Luana Fernández.
Santiago del Moro les pidió a los demás jugadores que se colocaran del lado del participante que deseaban que continúe en la casa: Yipio, Luana, Charlotte y Tamara Paganini estuvieron junto a Hanssen, mientras que Pincoya, Zilli, Majluf y Mariela Prieto se ubicaron próximas a Sol.
Solange y Hanssen discutieron en más de una oportunidad durante la semana 24 de competencia que los enfrentó en la placa, y de hecho los dos pidieron la eliminación del otro en la cena de nominados. Finalmente, el público del reality de Telefe votó en su mayoría a Hanssen para que abandonara la casa más famosa.
“Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, les pidió Matías a quienes quedaron en competencia.
Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará compuesta únicamente por mujeres. El reality volverá a tener una mujer ganadora por primera vez en casi 20 años. La última fue Marianela Mirra en GH 2007, la cuarta temporada, sucediendo a la otra mujer que supo coronarse, Viviana Colmenero, en la tercera edición (2002-2003).
Hanssen fue eliminado al recibir el 52% de los votos en la placa mano a mano. Solange obtuvo el 42%.