Shakira se pronunció tras el terremoto en Colombia de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte del país y que dejó alrededor de 111 personas fallecidas. La cantante expresó su solidaridad con las víctimas, acompañó a las familias afectadas y destacó la capacidad de los colombianos para unirse ante situaciones difíciles.

A través de sus redes sociales, la artista oriunda de Barranquilla compartió un mensaje mientras continuaban las tareas de emergencia en las regiones más castigadas por el movimiento sísmico. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó.

La intérprete también hizo referencia a la solidaridad de la población frente a la tragedia. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, manifestó en otro tramo de su publicación.

El mensaje de Shakira para su país

En medio de los operativos de búsqueda y asistencia desplegados en diferentes puntos del territorio colombiano, Shakira llamó a permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y a colaborar con quienes necesitaran ayuda.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

, señaló la cantante en el mensaje difundido después del terremoto.

Las palabras de la artista se conocieron mientras continuaban apareciendo reportes sobre las consecuencias del fuerte movimiento telúrico. Las autoridades mantenían los operativos para determinar el alcance de los daños y asistir a las poblaciones afectadas.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia

El terremoto ocurrió este lunes a las 7.34 y alcanzó una magnitud de 7,4, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento de Chocó, y tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

El movimiento fue percibido en una amplia extensión del territorio colombiano. El organismo confirmó que se sintió en importantes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales, mientras que desde distintos puntos comenzaron a reportarse daños en infraestructura.

El impacto más grave se registró en diferentes sectores de Cali, Pereira y Chocó. Los reportes daban cuenta de alrededor de 111 personas fallecidas, mientras las autoridades continuaban con el relevamiento y los equipos de emergencia trabajaban en las zonas afectadas.

Registraron una réplica tras el fuerte sismo

Horas después del terremoto principal, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la información y reportó una réplica. El nuevo movimiento se produjo en la misma zona del epicentro.

De acuerdo con el reporte difundido a las 10.01, la réplica tuvo una magnitud de 3,8, alcanzó una profundidad de 88 kilómetros y también fue localizada en San José del Palmar.