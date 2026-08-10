Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

La investigación por la desaparición de Oscar Vega, el ingeniero de 68 años que fue encontrado inconsciente dentro de su automóvil después de permanecer más de dos días sin contacto con su familia, sumó nuevos elementos. Sus familiares confirmaron que sufrió un ACV isquémico y fue víctima de un robo, aunque todavía no pudo establecerse cuál de los dos episodios ocurrió primero.

Vega fue encontrado durante la madrugada del sábado en el interior de su Chevrolet Prisma, estacionado en Espora al 1300, un pasaje paralelo a Presidente Roca, entre 3 de Febrero y 9 de Julio, en Rosario. Estaba inconsciente y posteriormente fue trasladado a un sanatorio.

Su familia no tenía noticias de él desde el jueves por la tarde y había iniciado una intensa búsqueda. Ahora, mientras el hombre permanece internado y con asistencia respiratoria, la Policía de Investigaciones (PDI) intenta reconstruir qué sucedió durante las más de 48 horas en las que se desconoció su paradero.

Confirmaron que sufrió un ACV

Una de las hijas del ingeniero confirmó este lunes a La Capital que los médicos determinaron que su padre había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

Al mismo tiempo, la familia aseguró que Vega fue víctima de un robo, una hipótesis que ya había comenzado a tomar fuerza durante las primeras horas de la búsqueda debido a los movimientos detectados en sus dispositivos y cuentas bancarias.

Sin embargo, todavía permanece sin respuesta una pregunta central para la investigación: si Vega sufrió el ACV antes de que le sustrajeran sus pertenencias o si la descompensación ocurrió después del robo.

El estado de salud del ingeniero mantiene especialmente preocupada a su familia. Según la información conocida este lunes, continuaba internado y requería asistencia respiratoria.

Investigan qué pasó durante más de 48 horas

La causa quedó en manos de un fiscal y la PDI trabaja para reconstruir los movimientos registrados desde la tarde del jueves, cuando Vega fue visto por última vez antes de su desaparición.

El ingeniero había concurrido a un comercio de electrodomésticos ubicado en Presidente Roca al 1400. Después salió del establecimiento y se dirigió hacia su vehículo.

Los investigadores presumen que el Chevrolet Prisma podría haber quedado estacionado en el mismo sector donde finalmente fue localizado durante la madrugada del sábado. Precisamente, uno de los interrogantes es determinar qué ocurrió durante todo ese lapso y si Vega permaneció siempre dentro del automóvil.

Lo encontraron inconsciente dentro del Chevrolet

El hallazgo se produjo alrededor de la 1.45 del sábado, luego de que personal de la Brigada Motorizada recibiera un aviso por la presencia de un hombre desvanecido dentro de un vehículo en Espora al 1300.

Los agentes llegaron hasta el lugar y posteriormente una hija de Vega reconoció al hombre encontrado dentro del Chevrolet Prisma como su padre.

Hasta ese momento se había desplegado una intensa búsqueda, ya que sus familiares habían recorrido dependencias policiales y centros de salud sin conseguir información sobre su paradero.

La familia había remarcado desde el comienzo que Vega nunca había protagonizado una ausencia de esas características y que no existían circunstancias conocidas que permitieran pensar que se hubiera alejado voluntariamente.

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Las pistas del celular y las tarjetas

Uno de los datos que ahora concentra la atención de los investigadores surgió de los registros tecnológicos correspondientes a las horas posteriores a la desaparición.

A través de la cuenta de Gmail del ingeniero, la familia pudo establecer que uno de sus dispositivos registró una conexión alrededor de las 19.30 del jueves en la zona de bulevar Seguí y Espinillo, en el sudoeste rosarino.

En ese mismo sector también quedaron registrados consumos realizados con las tarjetas de crédito y débito de Vega, movimientos que reforzaron la sospecha de que otra persona habría tenido acceso a sus pertenencias.

Esas operaciones deberán ser analizadas ahora por los investigadores para determinar quién utilizó las tarjetas y reconstruir el recorrido realizado después de que Vega fuera visto por última vez.

El robo, una pieza clave de la investigación

Con la confirmación familiar de que existió un robo, la investigación deberá establecer cómo se produjo la sustracción de las pertenencias y qué relación tuvo ese episodio con el cuadro médico sufrido por el ingeniero.

También se buscará determinar cómo sus pertenencias o dispositivos llegaron hasta la zona sur de Rosario mientras el Chevrolet Prisma apareció finalmente en el centro de la ciudad.

La principal incógnita sigue concentrada en las más de 48 horas transcurridas entre la desaparición y el hallazgo. Mientras Vega permanece internado, el análisis de cámaras de seguridad, movimientos bancarios y registros tecnológicos podría resultar determinante para reconstruir lo sucedido.