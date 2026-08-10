Afirman que Granja Tres Arroyos comenzó a notificar despidos y hablan de entre 250 y 550 trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos comenzó a enviar cartas de despido a trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay, mediante las cuales comunicó la finalización de los vínculos laborales. Las notificaciones fueron fechadas el 29 de julio de 2026 y fundamentaron la decisión en una “grave disminución del trabajo”.

Las comunicaciones indicaron que la compañía resolvió extinguir los contratos bajo los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Mientras avanzaron las notificaciones, entre los empleados y sectores gremiales comenzaron a circular versiones que ubicaron la cantidad de afectados entre 250 y 550 personas, aunque hasta el momento no existió una confirmación oficial sobre el número definitivo.

Según consignó La Pirámide, la empresa sostuvo en las cartas documento que la disminución de la actividad respondió a circunstancias que no serían imputables a la empleadora. La medida generó preocupación por el impacto que podría provocar una reducción de esa magnitud en una de las principales fuentes laborales de la zona.

Los argumentos expuestos por la empresa

Entre las razones incluidas en las notificaciones, Granja Tres Arroyos mencionó los brotes de influenza aviar registrados en el país, una situación que, según argumentó, derivó en cierres y restricciones para acceder a diferentes mercados internacionales de exportación.

La firma también atribuyó sus dificultades a una reducción de las exportaciones y a la sobreoferta de producción en el mercado interno. A esos factores agregó una caída en los precios de comercialización y un incremento sostenido de los costos vinculados con la explotación.

De acuerdo con la documentación enviada a los trabajadores, la combinación de esos elementos habría provocado un deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la compañía. La empresa añadió que también afrontó contingencias operativas y conflictos colectivos que habrían afectado el normal desarrollo de sus actividades.

La empresa aseguró que intentó preservar los empleos

En las cartas documento, la compañía afirmó que antes de avanzar con las desvinculaciones había adoptado diferentes medidas destinadas a garantizar la continuidad de la explotación y preservar la mayor cantidad posible de puestos laborales.

Sin embargo, sostuvo que esas acciones resultaron insuficientes frente al escenario económico y productivo planteado. Por ese motivo, señaló que debió implementar una “reestructuración parcial” de su organización y adecuar la cantidad de trabajadores.

Las notificaciones comunicaron formalmente la extinción de los vínculos laborales y señalaron que quedaron a disposición de los empleados los haberes correspondientes, la liquidación final, la indemnización prevista para estos casos y los respectivos certificados laborales.

Incertidumbre por el alcance de los despidos

El principal interrogante pasó ahora por determinar cuántos trabajadores quedaron efectivamente comprendidos por la decisión. Las versiones que circularon entre empleados y sectores vinculados al ámbito gremial hablaron de entre 250 y 550 desvinculaciones, pero hasta el momento esa información no había sido ratificada oficialmente.

La situación adquirió especial relevancia por el peso que la actividad de Granja Tres Arroyos tiene en el empleo de Concepción del Uruguay y su zona de influencia. Por ese motivo, trabajadores y sus familias permanecieron a la espera de mayores precisiones sobre el alcance definitivo de la reestructuración.

La llegada de las cartas documento abrió así una nueva instancia en el conflicto laboral, indicó La Pirámide. Se aguardaba que en las próximas horas surgieran datos oficiales sobre el número de empleados afectados y las medidas que podrían adoptar los representantes sindicales ante las desvinculaciones.