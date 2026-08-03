Granja Tres Arroyos sigue sin reactivarse: Provincia interviene ante la crisis de los trabajadores

La crisis de Granja Tres Arroyos continúa sin una salida concreta después de casi tres meses sin pago de salarios y con la actividad paralizada. En ese contexto, el Gobierno de Entre Ríos informó que amplió la asistencia a los trabajadores mediante subsidios económicos, alimentos, cobertura de energía eléctrica y un nuevo mecanismo para garantizar atención sanitaria y medicamentos.

El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, explicó a Elonce que el organismo dejó parcialmente su función habitual de intermediación para concentrarse en atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

“Un poco apartados del rol quizá clásico de la Secretaría de Trabajo, de mediar, de generar las condiciones para el encuentro, hoy estamos más en un rol de asistencia, acompañando un poco a los trabajadores en lo que se puede”, explicó.

Casi tres meses sin cobrar salarios

Camoirano advirtió sobre la extensión que alcanzó el conflicto y la ausencia de señales concretas respecto de una eventual recuperación de la actividad.

“Desde abril que se cortó el pago de salarios. La actividad no retoma, la empresa no ha dado señales de reactivación”, sostuvo.

Ante este escenario, explicó que la Secretaría trabajó coordinadamente con otras áreas del Gobierno provincial y los sindicatos para implementar mecanismos de asistencia directa destinados a los trabajadores y sus familias.

El primero fue un aporte económico extraordinario. Se relevaron y gestionaron 825 solicitudes. “Hicimos dos semanas de trabajo con la Gobernación para hacer relevamientos y trabajar sobre un subsidio directo dinerario de 200.000 pesos. Los primeros pagos se efectuaron la semana pasada y continuarán durante los próximos días hasta completar las solicitudes tramitadas. Obviamente que no alcanza, pero alivia, es algo que no pensaban tener”, manifestó Camoirano.

Bolsones de alimentos

La segunda línea de intervención estuvo vinculada con la asistencia alimentaria. Durante la última semana fueron enviados nuevamente camiones con alimentos hacia Concepción del Uruguay. Fueron dos entregas de 950 módulos alimentarios cada una.

“Ya hemos entregado más de 1.800 bolsones de alimentos, que eso también alivia un poco el estrés de los trabajadores y de su familia”, detalló el funcionario.

A ello se agregó una intervención sobre las facturas eléctricas, luego de que algunas familias comenzaran a recibir intimaciones o enfrentaran dificultades para mantener el servicio debido a la falta de ingresos.

“El tercer componente que trabajamos fue aliviar la luz eléctrica. Es algo que ellos mismos empezaron a sufrir cuando empezaron a cortarles la luz o mandarles algunas señales de que debían regularizar su situación”, explicó.

Cuatro meses de "alivio" en las facturas de luz

Camoirano precisó que se dispuso un subsidio correspondiente a dos bimestres, equivalente a un consumo de 500 kW. A esta tarifa social diferenciada de energía eléctrica ya accedieron 525 trabajadores.

La medida permitió suspender cortes para quienes acumulaban facturas impagas y, al mismo tiempo, brindar previsibilidad durante los próximos meses.

“Además de suspender los cortes de aquellos que tenían boletas impagas, garantizar los próximos cuatro meses despeja esa situación también apremiante”, indicó.

Un nuevo problema: trabajadores sin cobertura efectiva de salud

La Provincia incorporó durante los últimos días un cuarto mecanismo de asistencia, esta vez relacionado con la salud. La situación afecta especialmente a unos 650 trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, pertenecientes a la planta La China.

Camoirano explicó que mantuvo una reunión en Concepción del Uruguay con representantes gremiales y advirtió una situación particular: los empleados continúan formalmente vinculados con la empresa, pero la falta de financiamiento dejó sin funcionamiento efectivo a su obra social.

“En los papeles, para nuestros hospitales públicos tienen obra social porque ellos no han sido desvinculados de la empresa, pero están sin financiamiento”, explicó.

Buscan garantizar medicamentos para enfermedades crónicas

Ante esa situación, la Secretaría articuló una respuesta con el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay para atender a trabajadores y familiares que atraviesan patologías crónicas.

“Coordinamos para que tenga una metodología de cobertura, sobre todo de las patologías crónicas del trabajador y de sus familiares”, señaló.

Camoirano agregó que trabajaron junto al doctor Ariel Vales en un mecanismo de asistencia y validación por parte del sindicato.

“Hay enfermedades crónicas que están sin medicar y eso no puede pasar. Entonces ahí también se armó el cuarto dispositivo para poder asistir, pero es un paliativo a una situación muy apremiante”, reconoció.

“La empresa aún hoy no tiene una solución propuesta”

La semana pasada, representantes de los trabajadores fueron recibidos en Casa de Gobierno por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Según Camoirano, el propio mandatario provincial mantiene gestiones relacionadas con posibles alternativas para recuperar la actividad.

“Hay una articulación que personalmente la está tomando el gobernador, que es con la empresa, buscando fuentes de financiamiento, alternativas de todo tipo, desde algún inversor interesado en adquirir la planta, al menos la planta que hace específicamente Entre Ríos, o las plantas que están dentro de la cadena de valor que hace Entre Ríos”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario dejó en claro que hasta el momento no existe una salida definida: “La empresa aún hoy no tiene una solución propuesta”.

Inversores y financiamiento, entre las alternativas

Camoirano indicó que existieron conversaciones con potenciales inversores y que la compañía continuaba buscando líneas de financiamiento para recuperar su denominado “capital biológico”.

“Sé que tenía entrevistas con algunos inversores que podían estar interesados y que seguían buscando líneas de financiamiento para volver a constituir o reconstituir el capital biológico, le dicen ellos, que es el pollito bebé alimentándose en las granjas para después ser faenado”, explicó.

La dificultad radica en que una eventual reactivación no sería inmediata. Para volver a producir es necesario reconstruir una cadena que comienza con la crianza de las aves y termina posteriormente con la faena.

A su vez, representantes de la federación gremial transmitieron que el problema ya excedió a Entre Ríos. “Han manifestado que esta situación se ha trasladado ya a toda la Argentina, a las plantas que tienen en provincia de Buenos Aires y Córdoba, y hasta ahora no han visto una solución posible en toda la actividad de la empresa de Granja Tres Arroyos”, afirmó.

La situación de Granja Tres Arroyos contrasta con el sector avícola

Pese al escenario particular de la empresa, Camoirano diferenció la crisis de Granja Tres Arroyos de la situación general de la actividad avícola.

“El sector avícola está bien”, sostuvo, y destacó como señales favorables la apertura de nuevos mercados internacionales.

“Se están abriendo exportaciones a Europa que fueron anunciadas hace poco. Se vuelven a abrir las exportaciones a China. Entonces uno ve que el sector está para crecer, que está haciendo inversiones y que aisladamente tenemos Granja Tres Arroyos en una situación que no es acorde al sector”, expresó.

Para el funcionario, esas perspectivas explicaron que durante la última reunión todavía existiera expectativa respecto de la posibilidad de conseguir financiamiento o atraer a un tercero interesado en invertir.

“Eso duele, pero al mismo tiempo todos los referentes presentes en la reunión la semana pasada estaban con esta expectativa”, señaló.

La apertura económica y el impacto sobre otros sectores

Consultado por el escenario laboral general de Entre Ríos, Camoirano planteó que algunas actividades atraviesan transformaciones vinculadas con el cambio del modelo económico, la apertura comercial, las nuevas tecnologías y modificaciones en los hábitos de consumo.

“Hoy resalto, a grandes rasgos, dos cambios de paradigma: uno, el cambio económico en el modelo económico, con mucho más apertura, sin tanto proteccionismo y un mundo muy globalizado”, explicó.

En ese sentido, consideró que “a la Argentina fue como muy brusca esa apertura” y mencionó el impacto que plataformas internacionales pueden generar sobre el comercio tradicional.

Frente a ese escenario, destacó las medidas fiscales implementadas por el Gobierno entrerriano para unos 20.000 comerciantes, con reducciones de Ingresos Brutos y compensaciones vinculadas con el impuesto a los Sellos.

Qué pasa con los colectiveros que esperan ser reincorporados

Durante la entrevista con Elonce, Camoirano también fue consultado por los trabajadores del transporte que no fueron incorporados por la empresa San José y que mantienen reclamos relacionados con sus indemnizaciones.

Granja Tres Arroyos: la provincia interviene ante la crisis laboral

El funcionario reconoció que las conversaciones perdieron el impulso que habían alcanzado semanas atrás. “Hasta hace un tiempito se venía viendo con mucho optimismo la posible reincorporación y ahora están otra vez en una etapa bastante fría, sin novedades en el corto plazo”, reveló.

Además, señaló que hubo presentaciones de la empresa que implicaron un retroceso en la instancia administrativa. “Está como declinando la instancia de la Secretaría de Trabajo como espacio de escucha o de diálogo, habiendo habido fuertes avances en las últimas reuniones. Creo que eso se ha enfriado”, sostuvo.

“Esperemos a ver en las próximas reuniones si se retoma”, concluyó Camoirano.