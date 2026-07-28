La Unión Europea reabrió su mercado para la carne aviar argentina tras reconocer el estatus sanitario del país

La Unión Europea reabrió su mercado para la carne aviar argentina, luego de reconocer que el país recuperó su condición de libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP). La decisión fue oficializada mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, publicado en el Diario Oficial del bloque, y permitirá retomar las exportaciones de carne aviar fresca a partir del 17 de agosto.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la habilitación responde al cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y representa un paso clave para la recuperación del comercio exterior del sector.

Reconocimiento al sistema sanitario argentino

Desde la cartera agropecuaria destacaron que la reapertura fue posible gracias al trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Cancillería y la cadena avícola, además de las misiones oficiales realizadas en los últimos meses ante autoridades europeas.

Según explicó la Secretaría, esas gestiones permitieron demostrar la eficacia del sistema sanitario argentino, que logró controlar y erradicar los brotes de influenza aviar, recuperar el estatus zoosanitario y obtener nuevamente la habilitación de uno de los mercados más exigentes del mundo.

"Se trata de un paso clave para la recuperación de las exportaciones del sector y ratifica el reconocimiento internacional a la calidad, la inocuidad y la confiabilidad del sistema sanitario argentino", señalaron desde el organismo.

Un mercado estratégico para las exportaciones

El Gobierno nacional recordó que la Unión Europea constituye un destino estratégico para la producción avícola argentina debido a sus elevados estándares sanitarios y de inocuidad.

La Secretaría sostuvo que la reapertura "fortalece el posicionamiento de la producción nacional y contribuye a generar confianza para el acceso y la consolidación de otros mercados internacionales".

Entre los principales destinos de la carne aviar argentina dentro del bloque europeo se encuentran Países Bajos, España y Alemania.

Impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea

La habilitación también adquiere relevancia en el marco de la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que permitirá a Argentina acceder plenamente a la cuota preferencial prevista para las exportaciones de carne aviar.

Como antecedente, la Secretaría informó que durante 2025 las exportaciones argentinas de carne aviar hacia la Unión Europea superaron los 14 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 32% respecto de 2024. Los envíos incluyeron carne sin trocear, trozos y despojos comestibles congelados.