Stratta adelantó que el bloque Más para Entre Ríos votará en contra de la reforma previsional

La reforma previsional en Diputados quedó en el centro de las críticas de la presidenta del bloque Más para Entre Ríos, María Laura Stratta, quien cuestionó con dureza el tratamiento legislativo del proyecto impulsado por el Gobierno provincial y ratificó que su espacio votará en contra durante la sesión prevista para este miércoles.

La legisladora sostuvo, en conversación con Elonce, que el expediente avanzó sin el tiempo ni la discusión que una reforma de esta magnitud requiere. "Ha sido un tratamiento breve, exprés, casi decorativo y figurativo", afirmó al referirse al paso del proyecto por las comisiones de la Cámara de Diputados.

Según explicó, la oposición no encontró apertura para debatir cambios ni incorporar propuestas alternativas que permitieran fortalecer el sistema previsional sin afectar derechos.

"Hay otros caminos"

Stratta aseguró que "hay otros caminos para sostener el sistema previsional que no tienen que ver con el ajuste, ni afectando derechos de trabajadores activos y jubilados", expresó.

En ese sentido, recordó que durante el tratamiento en el Senado se formularon observaciones que luego no fueron incorporadas al dictamen con media sanción, situación que, aseguró, volvió a repetirse en Diputados.

Reclamo de mayor debate

La presidenta del bloque opositor también reclamó mayor independencia del Poder Legislativo y sostuvo que la Cámara "no debe ser una escribanía del Poder Ejecutivo".

Indicó que tanto el dictamen de minoría presentado por su espacio como las propuestas elaboradas por la Multisectorial fueron desestimadas por el oficialismo.

Finalmente, confirmó que los 11 diputados de Más para Entre Ríos estarán presentes en la sesión y votarán en contra de la iniciativa. "Nuestra responsabilidad es venir a dar el debate en los espacios institucionales donde tenemos que darlo", concluyó.