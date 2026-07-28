Internet satelital en escuelas rurales: el Gobierno anunció que conectará 6.000 establecimientos

Internet satelital en escuelas rurales será el eje de un nuevo programa impulsado por el Gobierno nacional, que este martes anunció un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la empresa Starlink para dotar de conectividad de alta velocidad a 6.000 establecimientos educativos ubicados en zonas rurales y de difícil acceso.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien señaló que la iniciativa permitirá reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para cientos de miles de estudiantes y docentes. La medida había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la 138.ª Exposición Rural de Palermo.

Según informó el Gobierno, el programa alcanzará tanto a escuelas estatales como a instituciones privadas de cuota cero que actualmente cuentan con una conectividad limitada o directamente carecen de acceso a internet.

Cómo se implementará el programa

La ejecución estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados al plan. El proyecto se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el Estado y el sector privado.

En ese marco, Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad que incluirán antenas, equipos, accesorios, logística y dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia, con una capacidad de hasta cinco terabytes de consumo por escuela.

De acuerdo con la información oficial, el aporte de la empresa representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares.

Una inversión estimada en 22 millones de dólares

Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, destinará alrededor de 12 millones de dólares para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de la red. De esa manera, la inversión total del programa ascenderá aproximadamente a 22 millones de dólares.

Durante la presentación, Ravier sostuvo que el objetivo es que "ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad" y remarcó que la iniciativa apunta a garantizar que todos los chicos tengan "las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su futuro, sin importar dónde hayan nacido".

En el anuncio, además, el Gobierno volvió a destacar la relación del presidente Javier Milei con Elon Musk y recordó que el mandatario ha valorado públicamente el desarrollo de Starlink, al considerar que su tecnología permite brindar acceso a internet incluso en los lugares más remotos del país.