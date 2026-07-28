Muerte del concejal Darío Báez: el Concejo Deliberante expresó su pesar

La muerte del concejal Darío Báez motivó un comunicado oficial del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, que expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento del edil y acompañó a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento.

Desde el cuerpo legislativo resaltaron que Báez desempeñó su labor "con compromiso y una mirada que trascendía las diferencias políticas", privilegiando el diálogo, el respeto y la búsqueda de consensos para responder a las necesidades de la comunidad.

Un reconocimiento institucional

En el mensaje, el Concejo Deliberante señaló que el concejal será recordado por "su calidad humana, su vocación de servicio y su permanente compromiso con la ciudad", al tiempo que hizo llegar sus más sinceras condolencias a sus seres queridos.