“Miércoles de Paseo”: habrá música y descuentos en locales de Peatonal San Martín

La peatonal San Martín y sus alrededores serán escenario este miércoles 29, de 8 a 20 horas, de la primera edición del paseo comercial y cultural, con música en vivo y descuentos en comercios adheridos.
La peatonal San Martín de Paraná y sus alrededores serán escenario este miércoles 29, de 8 a 20 horas, de la primera edición del paseo comercial y cultural, con música en vivo y descuentos en comercios adheridos. La propuesta es impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y el Paseo del Centro y cuenta con el acompañamiento del Municipio.
Por tratarse del último miércoles del mes, el encuentro adoptará la modalidad especial Modo Feria, combinando actividades culturales, propuestas de entretenimiento y beneficios comerciales.
Al respecto, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la esencia de la propuesta: "Es una herramienta importante para el fortalecimiento y acompañamiento al sector comercial en nuestra ciudad, promoviendo la sostenibilidad económica y la preservación de las fuentes de empleo”, explicó.
Por su parte, Marcelo Ruggeri, referente del Paseo del Centro, remarcó el valor del encuentro para los vecinos y para los comerciantes: "Representa una valiosa oportunidad para que los vecinos recorran el microcentro, disfruten de propuestas artísticas, descubran la amplia oferta de los comercios locales y accedan a importantes beneficios y descuentos".
Durante la jornada, los comercios adheridos dispondrán de espacios especiales para exhibir sus promociones. La propuesta cultural comenzará a las 16 horas, con las presentaciones en vivo de la banda Bololo y el Cuarteto de Saxos, que darán un marco festivo a la zona céntrica.
Comercios adheridos
Participan de esta edición: Hakuna Kids (San Martín 722), Cortassa Perfumerías (San Martín 1071), City Shoes (San Martín 693), Amika's Amikito's (San Martín 738), Maravilloso Mundo Juguetería (San Martín 826), Inti by Patri Domínguez (San Martín 714), Live Rock (25 de Mayo 1001), Privilege Calzados (San Martín 1005), Bucanero Calzados (San Martín 1046), Uomo (San Martín 1055), Aurum Joyería (San Martín 1090), Andorra (San Martín 1056), Gitana (San Martín 857), Capital Comunicaciones (San Martín 1045), La Piñata (San Martín 1141), Femme (San Martín 659 y San Martín 661), Roxton (San Martín 839), Tienda el Mago (San Martín 1177), Platino (San Martín 680), Suelitas Shoes (San Martín 1047), Cecchini (San Martín 858), Barzola (San Martín 1168), Fuxia (San Martín 1394), Simply (San Martín 638), Romina Shoes and Bags (San Martín 1039), Bloom (San Martín 728), Tuti Bell (San Martín 672), Pichi Juguetería (San Martín 644), Zoom (San Martín 682), Yuba (San Martín 650), Mei Jazmín (San Martín 637), Ring (San Martín 743), Multicosas (San Martín 713), Maldivas (Urquiza 1008), Del Mestre (25 de Junio 20), Disquerías Breyer (25 de Junio 29), GPS (Chile 301), GPS Outlet (25 de Junio 23), Mauro Sergio (Cervantes 9), Carola Indumentaria Femenina (Monte Caseros 189), Sol y Flores (Uruguay 20), Punta Tombo (Alem 57), Tequila (Cervantes 35), Orel (Gualeguaychú 13), Caprichitos (Alem 51), Tienda Saludable Mix (Uruguay 22), Eyelit (Urquiza 1028), Selplast (España 187), Óptinova (25 de Mayo 341), Liliana Mariel Hair Studio (La Paz 8), San Benito Veterinaria (Venezuela 61), Clara Lencería (25 de Junio 27), Joyería Relojería Scialocomo (Cervantes 25) y BlackBaley (Uruguay 156).