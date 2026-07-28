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Paraná

Hay cortes de tránsito en el centro de Paraná por reparaciones en la red cloacal

Las tareas comenzaron este martes en calle Bavio y continuarán por la tarde sobre Monte Caseros. Solicitan circular con precaución y utilizar vías alternativas.

28 de Julio de 2026
Trabajos de saneamiento en el centro de Paraná
Trabajos de saneamiento en el centro de Paraná

Las tareas comenzaron este martes en calle Bavio y continuarán por la tarde sobre Monte Caseros. Solicitan circular con precaución y utilizar vías alternativas.

La Municipalidad de Paraná inició este martes una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en la red cloacal del casco céntrico, por lo que se dispusieron cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad.

 

Las primeras tareas se desarrollan en calle Ernesto Bavio, entre San Martín y Pellegrini, donde personal municipal realiza excavaciones, el descubrimiento de la red colectora, desobstrucción y limpieza de cañerías, además de la reparación de conexiones domiciliarias.

 

Como consecuencia de la intervención, se implementó un corte total del tránsito vehicular en el tramo comprendido por San Martín y Bavio.

 

Piden utilizar vías alternativas

Desde el municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución por la zona o, de ser posible, optar por calles alternativas para evitar demoras y congestionamientos.

 

Según se informó, las tareas en ese sector se extenderán hasta el mediodía.

 

Los trabajos continuarán por la tarde

Una vez finalizada la primera intervención, las cuadrillas municipales se trasladarán a calle Monte Caseros, entre Gualeguaychú y Alem, donde se realizarán trabajos similares sobre la red del servicio cloacal.

 

En ese caso, el corte de tránsito se implementará en la intersección de Monte Caseros y Gualeguaychú, mientras duren las tareas de reparación.

Temas:

Paraná Red cloacal Tránsito cortes de calles
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