Reactivación del tren Paraná-La Picada: Asamblea exigió respuestas y esperan una definición

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a reunirse para exigir el restablecimiento del servicio ferroviario suspendido desde el 8 de mayo. Además, cuestionó la falta de respuestas de Nación y abordó la problemática de los residuos sólidos urbanos.
Reactivación del tren Paraná-La Picada. Ese fue el principal reclamo que volvió a reunir este lunes a integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista en calle Francisco de Bueno, en la ciudad de Paraná. Vecinos de distintos puntos de la zona reclamaron la restitución del servicio ferroviario, que permanece suspendido desde el pasado 8 de mayo, y expresaron su preocupación por la falta de definiciones sobre su regreso.
Durante el encuentro participaron vecinos de Paraná, Sauce Montrull y La Picada, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar un medio de transporte considerado fundamental para numerosas familias que utilizan el tren para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.
Una de las voces principales de la reunión fue la de Alicia Glauser, referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, quien brindó detalles de las gestiones que se vienen realizando ante las autoridades provinciales. “Estamos debatiendo esto. Él ha dado sus explicaciones en cuanto al por qué el gobierno de la provincia ha tramitado a Buenos Aires tener el tren que funcione, pero que son muchos inconvenientes, sobre todos económicos”, expresó.
Gestiones y críticas por la falta de respuestas
Según explicó Glauser, durante las conversaciones mantenidas con funcionarios provinciales se les informó que el gobernador Rogelio Frigerio mantiene contactos permanentes con el Ministerio de Economía de la Nación en busca de una solución que permita restablecer el servicio ferroviario.
No obstante, la dirigente vecinal cuestionó la falta de respuestas provenientes del Gobierno nacional y consideró que la problemática excede el aspecto económico. “A Buenos Aires no les importa nada, no le interesa el tren de acá ni de ninguna parte. Uno saca la conclusión de que el secretario que está trabajando acá está trabajando muy fuerte para restituir este tren, pero se ve que en Buenos Aires ni siquiera han respondido”, manifestó.
Asimismo, detalló que las gestiones administrativas continúan en marcha y que esperan novedades en los próximos días. “Se han hecho pedidos, hay expedientes, están esperando una respuesta en estos días. Parece que se tomaron todo el tiempo y le responderían en estos días”, indicó.
La preocupación de los vecinos
Durante la reunión también quedó reflejada la inquietud de quienes viven en Sauce Montrull, La Picada y otras localidades cercanas, donde el tren representa una alternativa de movilidad de bajo costo y un servicio valorado por la comunidad.
En ese contexto, Glauser sostuvo que la suspensión del recorrido no puede analizarse únicamente desde un criterio económico, sino también desde la importancia social que tiene para los usuarios. A su entender, la falta de interés por parte del Gobierno nacional influye directamente en la demora para restablecer el servicio.
“No siquiera se interesan en saber qué le pasa a la gente desde la Nación”, criticó al referirse a la situación, al tiempo que insistió en que el reclamo continuará hasta obtener una respuesta concreta sobre el futuro del tren Paraná-La Picada.
También debatieron sobre los residuos sólidos urbanos
Además del pedido por la recuperación del servicio ferroviario, la Asamblea Ciudadana Vecinalista aprovechó el encuentro para avanzar en otro de los temas que forman parte de su agenda: el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Al respecto, se explicó que el vecinalismo busca construir propuestas con una mirada amplia e integradora. “Siempre el vecinalismo es una construcción social transversal. Eso amplía cada vez más los participantes. Cada vez hay más gente trabajando en estos proyectos. Sobre todo, para que se pueda trabajar en los mismos espacios del Volcadero, priorizando el sector humano”, afirmó.
El referente también expresó reparos sobre el sistema de consorcios que se analiza para el tratamiento de los residuos. “El consorcio es una cuestión que vemos que es un negocio”, sostuvo, al tiempo que defendió la iniciativa impulsada por la Asamblea.
En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a involucrar a más municipios y a desarrollar una política integral sobre la gestión de los residuos. “Ampliaría a todos los municipios, a todo el tratamiento de residuos, considerando que los residuos son de cada municipio”, afirmó.
Finalmente, remarcó que la solución requiere consenso y articulación regional. “Hay que trabajarlo con otras comunidades también para poder meterlo todo en el mismo proyecto”, concluyó.