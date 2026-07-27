Última semana de julio con lluvias en Argentina: qué provincias recibirán las precipitaciones más importantes

REDACCIÓN ELONCE
El noreste del país y la cordillera concentrarán las precipitaciones durante los próximos días, anticipan los meteorólogos. Qué provincias recibirán las precipitaciones más importantes y qué se espera para el inicio de agosto.
Lluvias en Argentina: qué provincias recibirán las precipitaciones más importantes. La atmósfera mantendrá una dinámica muy activa durante los próximos días, con el avance de distintos sistemas frontales que modificarán el panorama meteorológico en gran parte del país.
Mientras el noreste argentino y la cordillera serán las regiones con mayores precipitaciones al inicio de la semana, hacia el cierre de julio el foco se trasladará a la provincia de Buenos Aires.
Según las proyecciones meteorológicas, buena parte de la región central continuará con condiciones relativamente estables durante varios días, aunque un nuevo frente frío podría cambiar el escenario a partir del jueves y generar lluvias de variada intensidad.
En ese contexto, especialistas recomendaron seguir las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las zonas donde podrían registrarse precipitaciones localmente intensas.
El Litoral y la cordillera, bajo mayor inestabilidad
Las primeras lluvias se concentrarán sobre la cordillera patagónica, principalmente entre Neuquén y la zona central de los Andes, donde el ingreso de sucesivos sistemas provenientes del océano Pacífico favorecerá precipitaciones y nevadas de distinta intensidad.
Al mismo tiempo, el noreste argentino continuará mostrando las condiciones más favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas. "Corrientes y sectores del este de Entre Ríos podrían registrar acumulados de entre 30 y 50 milímetros, especialmente en áreas próximas a las fronteras con Brasil y Uruguay", sostuvo el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su reporte para Meteored.
En contraste, provincias como Córdoba, La Pampa, gran parte de Santa Fe y buena parte de Buenos Aires atravesarán la mayor parte de la semana con escasas precipitaciones y tiempo relativamente estable.
Buenos Aires, con chances de lluvias hacia el viernes
El panorama comenzará a modificarse entre el jueves y el viernes, cuando un nuevo frente frío avance desde la Patagonia hacia el centro del país. En una primera etapa, las precipitaciones volverán a afectar a Neuquén, Río Negro y sectores cordilleranos. Posteriormente, el sistema favorecería el desarrollo de un área de baja presión sobre la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana.
De concretarse el escenario previsto, algunos sectores bonaerenses podrían superar los 30 milímetros de lluvia, aunque los especialistas aclararon que la ubicación y la intensidad de las precipitaciones dependerán de la evolución del sistema durante los próximos días.
Qué se espera para el inicio de agosto
El pronóstico indica que durante el primer fin de semana de agosto, persistirá la probabilidad de nuevas lluvias sobre el noreste argentino, mientras que en Buenos Aires, "las precipitaciones tenderían a disminuir gradualmente a medida que el sistema se desplace hacia el océano Atlántico", indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su reporte para Meteored.
Para el sector agropecuario, este comportamiento atmosférico podría representar un aporte de humedad beneficioso en distintas áreas del Litoral y de la región pampeana. Sin embargo, en las zonas donde se registren los mayores acumulados también podrían producirse demoras temporarias en las tareas de campo.