Imágenes sensibles: una futbolista pateó dos veces en la cabeza a una rival y fue suspendida por cinco años en Brasil

Patadas en la cabeza. La inauguración del Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio, en el estado brasileño de Ceará de Brasil, terminó en escándalo luego de que una futbolista atacara violentamente a dos rivales durante el partido. Como consecuencia, Lara do Nascimento Costa fue suspendida por cinco años y su equipo, As Resenhas (RSN), quedó excluido de la competencia.

El hecho ocurrió el miércoles durante el encuentro frente a RDJ Sport, cuando el marcador favorecía por 1-0 a este último. En una jugada de contraataque, Lara perdió la posesión del balón y reaccionó con extrema violencia.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron cómo la futbolista se arrojó al piso para disputar la pelota y, cuando su rival Ana Julia Alencar ya se encontraba tendida sobre el parquet, le propinó dos patadas en la cabeza. Instantes después, otra jugadora del RDJ Sport intentó intervenir y también recibió un golpe en el rostro por parte de la agresora.

Una jugadora terminó internada

El encuentro fue suspendido de inmediato y Ana Julia Alencar debió recibir atención médica en una unidad de cuidados intensivos, según informó la Prefectura Municipal de Eusébio.

Horas más tarde, la presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, comunicó que la deportista recibió el alta médica y continúa recuperándose en su domicilio. También confirmó que la segunda jugadora agredida, identificada como "BK", se encuentra fuera de peligro.

El violento episodio, transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Liga Deportiva de Eusébio, provocó una fuerte repercusión en Brasil y un inmediato repudio de las autoridades deportivas.

Sanción ejemplar e investigación penal

Tras analizar lo ocurrido, la Liga Deportiva de Eusébio resolvió suspender a Lara do Nascimento Costa por cinco años, impidiéndole participar en cualquier competencia organizada por la entidad durante ese período.

Además, el equipo As Resenhas fue expulsado del campeonato como consecuencia de la conducta de su jugadora.

Desde el Projeto RDJ Sport calificaron el episodio como "muy lamentable" y aseguraron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de las deportistas. En tanto, el ayuntamiento de Eusébio ratificó su política de "tolerancia cero" frente a los hechos de violencia en el deporte amateur y recordó que "el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad".

La Justicia investiga el ataque

El caso fue denunciado ante la Policía Civil del Estado de Ceará, que inició una investigación por el presunto delito de lesiones corporales.

La pesquisa se desarrolla con la intervención de la Fiscalía estadual, mientras que el Grupo Nacional para Combatir la Violencia en los Estadios (GNCOVE) también condenó públicamente la agresión y reclamó una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.