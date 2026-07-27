Escuela "Marcelino Román" lanzó una venta de miel para sostener proyectos educativos y la huerta escolar

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Marcelino Román impulsa una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a instalar un sistema de riego y fortalecer el proyecto de huerta y soberanía alimentaria. Los pedidos se reciben hasta el 5 de agosto.
La venta de miel para la Escuela Marcelino Román busca reunir fondos para fortalecer los proyectos pedagógicos que se desarrollan en la institución, entre ellos la huerta escolar y el espacio curricular "Semillas de memoria hacia la soberanía alimentaria". La campaña permanecerá abierta hasta el 5 de agosto y permitirá financiar la instalación de un sistema de riego, además de la compra de semillas y herramientas.
En diálogo con Elonce, el vicedirector Pablo Álvarez Miorelli explicó que la propuesta nació como una respuesta a las necesidades de la escuela.
El docente destacó además el acompañamiento de las familias y el compromiso de toda la comunidad educativa. "La escuela pública se sostiene comunitariamente con el esfuerzo de las familias, que depositan la confianza más íntima que un ser humano puede brindar a otro, que es confiar a sus hijos. Tenemos el inmenso privilegio de educarlos", expresó.
Un proyecto que trasciende la huerta
Álvarez Miorelli contó que el proyecto de huerta comenzó el año pasado y evolucionó hasta convertirse en un espacio curricular con una mirada integral sobre la producción de alimentos y el cuidado del ambiente.
"Hoy tenemos funcionando el espacio 'Semillas de memoria hacia la soberanía alimentaria'. Recibimos donaciones de semillas del municipio, pero para sostener el trabajo con los 460 estudiantes, desde primer grado hasta sexto, necesitamos recursos", señaló.
El objetivo inmediato es instalar un sistema de riego que permita ampliar la producción durante la temporada primavera-verano. "La huerta no es el objetivo en sí mismo, sino un insumo pedagógico. A partir de ella surgieron proyectos como el de polinización y preservación del sistema natural, que participa en la Feria de Ciencias", destacó.
Alimentación saludable y educación ambiental
La directora remarcó que el proyecto atraviesa distintas áreas del aprendizaje y promueve hábitos saludables entre los alumnos.
"Es una temática transversal que nos permite abordar muchas dimensiones de la pedagogía. Nos preocupaba la alimentación saludable de nuestros estudiantes y también que ellos pudieran comprender todo el proceso de producción de los alimentos", explicó.
Además, resaltó la importancia de enseñar el papel que cumplen las abejas en el equilibrio ambiental. "Lo mismo sucede con la polinización y con el rol importantísimo que tienen las abejas en nuestro medio ambiente", sostuvo.
Cómo colaborar con la campaña
La venta se realiza en conjunto con productores apícolas de la región, quienes aportan parte de lo recaudado para la escuela. Se ofrecen miel monofloral y multifloral, en presentaciones de un kilo, medio kilo y cuarto kilo.
Antes del lanzamiento de la campaña, la institución desarrolló talleres destinados a estudiantes y familias para explicar las propiedades nutricionales de la miel y el valor ambiental del trabajo de las abejas.
Los pedidos pueden realizarse hasta el 5 de agosto comunicándose al 343 530-5631 o acercándose personalmente a la Escuela Marcelino Román, ubicada en la zona este de Paraná.