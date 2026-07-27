Diseña Paraná: más de 300 emprendedores participan de las Clínicas de Diseño para la edición 2026

Diseña Paraná inició las Clínicas de Diseño, una etapa decisiva para seleccionar a los emprendimientos que formarán parte de la feria 2026. Más de 300 proyectos reciben evaluación, capacitación y asesoramiento para fortalecer sus propuestas con identidad local.
Diseña Paraná comenzó este sábado una de las etapas centrales de su edición 2026 con el inicio de las Clínicas de Diseño, un proceso de evaluación, capacitación y acompañamiento del que participan más de 300 emprendedores locales. La instancia permitirá seleccionar los proyectos que integrarán la feria prevista del 10 al 12 de octubre en Sala Mayo.
La primera jornada se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde el primer grupo de emprendimientos presentó sus productos y compartió el proceso de desarrollo de sus marcas ante un jurado especializado.
Con un récord de 342 inscriptos y más de 300 participantes que avanzaron a esta instancia, el programa busca superar los 80 emprendimientos que formaron parte de la feria en 2025, manteniendo como principal criterio la calidad y el diseño con identidad paranaense.
Una instancia de evaluación y aprendizaje
Las Clínicas de Diseño representan mucho más que una selección de proyectos. Durante cada encuentro, los emprendedores realizan un pitch de presentación, exhiben sus productos y reciben devoluciones individuales y grupales para fortalecer aspectos vinculados al diseño, la innovación, la comunicación, el agregado de valor y la estrategia comercial.
Las jornadas están coordinadas por Karina Budassi y Juan Berrón, junto con un equipo multidisciplinario que integra el jurado de esta edición. En cada clínica se analizan alrededor de 50 proyectos, lo que permite realizar un seguimiento personalizado de cada propuesta.
El proceso forma parte de un esquema de formación continua que incluye capacitaciones presenciales y virtuales desarrolladas junto a la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de la UADER y otros actores vinculados al ecosistema de innovación de la ciudad.
La selección para la feria 2026
La coordinadora de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná, Nair Santana, explicó que el seguimiento realizado durante las clínicas será determinante para la conformación de la próxima feria.
"El monitoreo y la evaluación de cada emprendimiento nos permiten conformar un orden de mérito que guía la selección de quienes participarán este año en la feria Diseña Paraná. Esta iniciativa se enmarca en una política pública que busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad, acompañando a los emprendedores con herramientas de capacitación, financiamiento y oportunidades de comercialización", expresó.
De esa manera, la evaluación no solo apunta a elegir a los participantes de la exposición, sino también a acompañar el crecimiento de cada emprendimiento mediante herramientas que favorezcan su desarrollo comercial.
Diseño con identidad paranaense
La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó que las clínicas constituyen uno de los momentos más enriquecedores del programa, ya que permiten un intercambio directo entre los emprendedores y los especialistas.
"Es uno de los momentos importantes de Diseña donde cada emprendedor presenta su producto y los profesionales le hacen preguntas y los asesoran en relación a distintos aspectos como innovación, la propuesta general del proyecto, la calidad, la comunicación y el agregado de valor de diseño", señaló.
Además, explicó que este año el eje temático es "Pulsión floral", una propuesta que invita a incorporar en las producciones elementos inspirados en flores representativas de Paraná, como lapachos, jacarandás y aromitos.
El diseño como motor del desarrollo
Waigandt sostuvo que el diseño local constituye uno de los rasgos distintivos de la ciudad y una herramienta para potenciar tanto la economía como el turismo.
"Hay un diseño paranaense muy interesante que mostrar al resto de las ciudades, que es un potencial, un valor, que la ciudad tiene y que puede mostrar. Siempre nos interesa destacar que el diseño genera no solamente movimiento económico, sino turismo, y que también es un elemento que queremos presentar como un rasgo de identidad de Paraná", afirmó.
Impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Producción y el Consejo Asesor de Marca Paraná, el programa se consolidó como una política pública orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor mediante la capacitación, el diseño como herramienta estratégica y la generación de nuevos espacios de comercialización.
La articulación con universidades, instituciones técnicas y organismos públicos y privados refuerza un modelo de trabajo colaborativo que busca posicionar al diseño como un motor de desarrollo económico, cultural y social para la capital entrerriana.