UPCN denunció demoras en las recategorizaciones y exigió destrabar los expedientes

UPCN denunció demoras en las recategorizaciones de trabajadores de la administración pública provincial y reclamó al Gobierno entrerriano una solución inmediata para destrabar los expedientes.

El sindicato advirtió que, pese a los compromisos asumidos durante las negociaciones paritarias y la implementación del expediente electrónico, hasta el momento solo se emitieron dos decretos correspondientes a la primera etapa del proceso.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, sostuvo que el cronograma se encuentra prácticamente paralizado y afirmó que, a esta altura del año, la segunda etapa de las recategorizaciones ya debería estar en marcha.

Además, cuestionó que los expedientes aprobados hasta ahora no corresponden a los organismos con mayor cantidad de trabajadores alcanzados por el proceso.

Críticas a la implementación del sistema digital

Domínguez recordó que durante la elaboración del Instructivo 2026, instancia en la que aseguró que UPCN fue el único sindicato presente en todas las reuniones, el Gobierno garantizó que el nuevo sistema permitiría agilizar los trámites mediante el expediente electrónico.

Sin embargo, la dirigente consideró que la realidad demuestra lo contrario. "¿Qué impronta digital van a hacer si no tienen siquiera posibilidades de concretar las recategorizaciones de los trabajadores? Es una contradicción y una cachetada para los compañeros", expresó.

En ese marco, planteó un fuerte cuestionamiento al funcionamiento de la administración pública. "¿O es que hay dos administraciones? Una que tiene recursos para contratar servicios, capacitar personal y comprar equipamiento; y otra, que es la de los trabajadores, donde nada se puede, todo es un problema, donde impera el 'no me importa' y el 'que esperen, demasiado que tienen trabajo'", sostuvo.

"Lo de los trabajadores nunca es urgente"

Desde el gremio también manifestaron preocupación por la falta de respuestas oficiales frente a una situación que, según señalaron, lleva varios meses sin resolverse.

Domínguez afirmó que "nos llama la atención que ante estas demoras, que venimos viendo desde hace varias semanas e incluso meses, no ha habido ninguna reunión para revisar lo que pasa o cómo se puede destrabar".

En ese sentido, recordó que los organismos que actualmente presentan objeciones al procedimiento habían participado de la elaboración del instructivo y avalado el mecanismo previsto para las recategorizaciones.

La dirigente cuestionó además que, pese a la digitalización anunciada, algunos expedientes continúan revisándose "legajo por legajo, en papel", una metodología que, según afirmó, contradice el objetivo de agilizar los trámites administrativos.

Organismos con expedientes paralizados

UPCN identificó además distintos organismos donde los expedientes registran importantes demoras. Entre ellos mencionó la Caja de Jubilaciones y Pensiones, cuyos trámites permanecen sin movimientos desde abril.

También señaló retrasos en el Consejo General de Educación (CGE), donde el último avance fue registrado en mayo, y en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), cuyos expedientes permanecen sin novedades desde junio.

Para el sindicato, el incumplimiento del cronograma genera malestar entre los trabajadores y repercute directamente sobre la organización gremial. "Los trabajadores equivocadamente culpan al Sindicato, que ha sido parte de esta construcción, que es la recategorización digital. Pero no podemos hacer nada frente al desinterés de los funcionarios", afirmó Domínguez.

Pedido de reunión urgente

La secretaria adjunta recordó que el acuerdo paritario firmado por UPCN en mayo incluía el compromiso del Gobierno de acelerar las recategorizaciones, por lo que consideró que el retraso constituye un incumplimiento de ese entendimiento.

Además, explicó que los listados iniciales fueron elaborados por cada organismo, revisados por Recursos Humanos, ratificados nuevamente por las áreas correspondientes y finalmente convalidados por los propios trabajadores, por lo que cuestionó las nuevas observaciones que frenan el procedimiento.

"Exigimos que rápidamente se convoque a una reunión para detectar lo que está generando las demoras y poner plazos para darle solución", reclamó la dirigente, al insistir en la necesidad de reactivar un proceso que, según UPCN, permanece estancado mientras miles de empleados esperan una definición.