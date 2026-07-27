UPCN ratificó el paro activo del miércoles en reclamo de mejoras salariales

La paritaria estatal en Entre Ríos sumará un nuevo capítulo de conflicto con el paro activo convocado por UPCN para este miércoles 29 de julio. La medida fue definida luego de que el sindicato rechazara la última oferta salarial presentada por el Gobierno provincial y buscará visibilizar la situación económica que, según el gremio, atraviesan los trabajadores del Estado sin dejar de prestar los servicios esenciales.

La secretaria gremial de UPCN Entre Ríos, Cristina Melgarejo, explicó a Elonce que la modalidad consistirá en asistir a los lugares de trabajo mientras se desarrollan acciones de protesta para informar a la comunidad sobre el reclamo.

"Hemos decidido hacer un paro activo porque no firmamos la paritaria y nos retiramos. El ofrecimiento era del 3 y el 4%, que terminaríamos cobrando recién con los haberes de septiembre, es decir, los primeros días de octubre, y la verdad es que es irrisorio", sostuvo.

El gremio reclama reabrir la negociación

Melgarejo indicó que el sindicato no rechaza únicamente el porcentaje salarial, sino también la falta de una negociación integral que contemple otros reclamos históricos de los empleados públicos.

Explicó que, en la negociación anterior, UPCN aceptó la propuesta porque incluía avances en recategorizaciones y otros compromisos laborales.

UPCN realizará un paro activo tras rechazar la oferta salarial de Provincia (foto Elonce)

"Si hay un porcentaje y algunas otras cuestiones, como la regularización de las plantas o el convenio colectivo de trabajo, estaríamos en condiciones de evaluar una propuesta", afirmó.

La dirigente recordó que la decisión de retirarse de la última audiencia paritaria fue unánime porque, según señaló, el Gobierno no permitió discutir alternativas.

"Hay trabajadores públicos en situación de calle"

La secretaria adjunta aseguró que la situación económica de muchos empleados estatales se agravó considerablemente durante los últimos meses.

Incluso afirmó que el gremio recibe diariamente pedidos de asistencia de afiliados que atraviesan graves dificultades económicas.

"Estamos muy atrasados. Se está pasando realmente mal. Hay trabajadores públicos en situación de calle y vienen continuamente a pedir ayuda", expresó.

Frente a este escenario, UPCN espera que el Ejecutivo provincial convoque nuevamente a la mesa de negociación. "Siempre estamos dispuestos al diálogo. Es la única forma de exponer los problemas y encontrar mejoras", remarcó Melgarejo.

Un paro sin afectar los servicios esenciales

Por su parte, Pamela Encina, integrante de la Comisión Directiva de UPCN, explicó a Elonce que el paro activo busca compatibilizar el reclamo salarial con la continuidad de los servicios que presta el Estado.

La dirigente sostuvo que muchos trabajadores sienten un fuerte compromiso con la comunidad y no desean suspender tareas esenciales. "Un trabajador del Estado no quiere dejar de sostener su servicio. Una cocinera sabe que, si para, hay chicos que no comen; un trabajador de la salud sabe que hay personas que dependen del hospital público", señaló.

UPCN realizará un paro activo tras rechazar la oferta salarial de Provincia

Según explicó, esa realidad motivó la elección de una modalidad distinta de protesta. Encina sostuvo que el objetivo principal es mostrar a la sociedad y al Gobierno el deterioro salarial que atraviesan los empleados públicos. "Queremos hacer sentir que no estamos bien y que es necesario visibilizar la situación económica de los trabajadores, pero también contener a quienes necesitan los servicios del Estado", afirmó.

La dirigente consideró que el paro activo permitirá expresar el malestar sin afectar completamente la atención a la ciudadanía.

UPCN ratificó el paro activo del miércoles en reclamo de mejoras salariales

Esperan una amplia adhesión

Desde UPCN señalaron que la medida de fuerza cuenta con una importante campaña de difusión en toda la provincia.

Según Encina, los trabajadores se muestran interesados en participar y consultan permanentemente sobre la nueva modalidad de protesta. "Los compañeros se adhieren, piden material, se informan porque esta modalidad es nueva y están participando muy activamente", indicó.

Antes de finalizar, Melgarejo volvió a pedir el acompañamiento de la sociedad. "Queremos que la sociedad nos acompañe y entienda lo que estamos pasando, sin dejar de prestar los servicios que son esenciales", concluyó.