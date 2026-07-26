El gobierno brasileño citó al embajador argentino para pedir explicaciones por declaraciones de Milei contra Lula

Itamaraty citó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para pedir explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Itamaraty resolvió convocar este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. La decisión del Gobierno brasileño profundizó un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, en un contexto marcado por reiterados cruces políticos entre las administraciones de Buenos Aires y Brasilia.
La convocatoria fue dispuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil luego de que Milei cuestionara públicamente a Alexandre de Moraes durante un acto político encabezado por el senador Flavio Bolsonaro en la ciudad de San Pablo. A esas declaraciones se sumaron otras expresiones del mandatario argentino sobre el supuesto rol del Gobierno brasileño en la política interna argentina.
🇦🇷🚨 | JAVIER MILEI SOBRE LA CAMPAÑA ANTI ARGENTINA:
“El 25% del financiamiento de la campaña anti Argentina salió del gobierno de Lula en Brasil. También de México, el Partido Demócrata en Estados Unidos y todo el mundo progre”.
Y pensar que los kukas también se sumaron a… pic.twitter.com/dTHCRsUMpm— Nation (@Titanfdc) July 26, 2026
Según publicó el diario brasileño Folha de S.Paulo, el Palacio de Itamaraty consideró que los dichos del jefe de Estado argentino ameritaban una respuesta diplomática formal y decidió citar al representante argentino para expresar el malestar del Gobierno de Lula da Silva.
Los dichos de Milei que generaron la reacción
La decisión brasileña también estuvo motivada por declaraciones que Javier Milei formuló durante una entrevista y posteriormente en una actividad realizada en la Exposición Rural de Palermo.
En esa oportunidad, el Presidente afirmó: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil".
Además, agregó: "Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?".
Esas expresiones fueron interpretadas por el Gobierno de Brasil como un nuevo cuestionamiento directo hacia la administración de Lula da Silva, lo que derivó en la convocatoria del embajador argentino.
Brasil pidió explicaciones oficiales
De acuerdo con la información difundida por el medio brasileño, la citación tiene como objetivo transmitir formalmente el descontento del Gobierno de Lula y requerir precisiones sobre las declaraciones realizadas por Milei.
El embajador Daniel Raimondi deberá presentarse ante las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, donde se le comunicarán las objeciones oficiales respecto de las afirmaciones del mandatario argentino.
Si bien este tipo de convocatorias no implica una ruptura de relaciones diplomáticas, constituye uno de los mecanismos habituales mediante los cuales un Estado expresa formalmente su malestar frente a declaraciones o decisiones adoptadas por otro gobierno.
Un vínculo marcado por los desencuentros
La relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva atravesó diversos momentos de tensión desde la llegada del líder libertario a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, señaló NA.
Las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios se reflejaron en reiterados cruces públicos, declaraciones críticas y una relación institucional más distante que la mantenida históricamente entre Argentina y Brasil, principales socios comerciales del Mercosur.
La convocatoria dispuesta por Itamaraty sumó un nuevo capítulo a esa relación compleja y volvió a poner de manifiesto las diferencias políticas entre ambos gobiernos. Mientras se aguarda la respuesta oficial de la representación diplomática argentina, el episodio podría tener repercusiones en el plano bilateral, donde ambos países mantienen una agenda común en materia comercial, económica y de integración regional.