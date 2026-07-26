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Deportes Fútbol argentino

Riestra golea a Boca: le gana 3-0 en el inicio del Torneo Clausura

Sin Leandro Paredes y con una formación alternativa, Boca busca empezar con el pie derecho en el campeonato doméstico. En la visita, es titular el paranaense Nacho Arce. Seguí las incidencias del partido.

26 de Julio de 2026
Deportivo Riestra es superior a Boca.
Deportivo Riestra es superior a Boca. Foto: La Nación.

REDACCIÓN ELONCE

Sin Leandro Paredes y con una formación alternativa, Boca busca empezar con el pie derecho en el campeonato doméstico. En la visita, es titular el paranaense Nacho Arce. Seguí las incidencias del partido.

Boca se mide ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, en la noche del domingo.

 

Leandro Paredes y varios futbolistas fueron preservados para la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 del próximo jueves.

 

En el conjunto local, pondrá lo mejor para tratar de engrosar su promedio tras un primer semestre en el que terminó en el último lugar.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Rodolfo Arruabarrena realizó modificaciones: ingresaron Sebastián Villa y Romero en lugar de Alarcón y Velasco. Riestra no hizo cambios.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Riestra fue contundente en ataque y le gana 3-0 a Boca al término de los primeros 45 minutos.

 

38 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!

Alexander Díaz corrió más de 35 metros en soledad frente a tres defensores, se la picó a Montero y estampó el 3-0 a favor del Malevo.

 

 

31 minutos: Boca mantiene la posesión

El Xeneize domina, pero Riestra se siente cómodo y espera agazapado para salir de contraataque.

 

22 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!

El Malevo encontró el 2-0 tras un tiro de esquina. Quintana ganó de arriba y Antony Alonso corrigió para aumentar la ventaja.

 

 

19 minutos: Arce salvó a Riestra

El arquero voló sobre su palo derecho y le negó el gol a Zenón que había rematado desde afuera del área.

 

16 minutos: Boca intenta reaccionar

El Xeneize tuvo un tiro libre en la puerta del área ejecutado por Kevin Zenón, aunque el tiro fue débil y le llegó sin problemas al arquero Arce.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

7 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!

Sánchez le ganó a los zagueros y al arquero de Boca para poner el 1-0 para el equipo local.

 

 

6 minutos: se lo perdió Leonel Flores

El juvenil de Boca quedó de cara al gol luego de que Velasco le bajó el balón dentro del área y no pudo conectar de manera eficaz.

 

5 minutos: Boca mostró sus intenciones

El Xeneize mantiene la posesión del balón y domina, aunque todavía no logró lastimar.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones

 

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz; Nicolás Sansotre, Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso, Braian Sánchez; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duro.

 

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Alan Velasco y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Temas:

Boca Deportivo Riestra Torneo Clausura
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