Riestra golea a Boca: le gana 3-0 en el inicio del Torneo Clausura

REDACCIÓN ELONCE
Sin Leandro Paredes y con una formación alternativa, Boca busca empezar con el pie derecho en el campeonato doméstico. En la visita, es titular el paranaense Nacho Arce. Seguí las incidencias del partido.
Boca se mide ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, en la noche del domingo.
Leandro Paredes y varios futbolistas fueron preservados para la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 del próximo jueves.
En el conjunto local, pondrá lo mejor para tratar de engrosar su promedio tras un primer semestre en el que terminó en el último lugar.
Seguí las incidencias del partido:
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Rodolfo Arruabarrena realizó modificaciones: ingresaron Sebastián Villa y Romero en lugar de Alarcón y Velasco. Riestra no hizo cambios.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Riestra fue contundente en ataque y le gana 3-0 a Boca al término de los primeros 45 minutos.
38 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!
Alexander Díaz corrió más de 35 metros en soledad frente a tres defensores, se la picó a Montero y estampó el 3-0 a favor del Malevo.
¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ViAobVCXXs— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
31 minutos: Boca mantiene la posesión
El Xeneize domina, pero Riestra se siente cómodo y espera agazapado para salir de contraataque.
22 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!
El Malevo encontró el 2-0 tras un tiro de esquina. Quintana ganó de arriba y Antony Alonso corrigió para aumentar la ventaja.
¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tNv54Jejnk— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
19 minutos: Arce salvó a Riestra
El arquero voló sobre su palo derecho y le negó el gol a Zenón que había rematado desde afuera del área.
16 minutos: Boca intenta reaccionar
El Xeneize tuvo un tiro libre en la puerta del área ejecutado por Kevin Zenón, aunque el tiro fue débil y le llegó sin problemas al arquero Arce.
7 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!
Sánchez le ganó a los zagueros y al arquero de Boca para poner el 1-0 para el equipo local.
¡ARRIBA EL MALEVO! Doble cabezazo en el área y gol de Sánchez para el 1-0 de Riestra contra Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/s0fp9lCD1o— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
6 minutos: se lo perdió Leonel Flores
El juvenil de Boca quedó de cara al gol luego de que Velasco le bajó el balón dentro del área y no pudo conectar de manera eficaz.
5 minutos: Boca mostró sus intenciones
El Xeneize mantiene la posesión del balón y domina, aunque todavía no logró lastimar.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones
Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz; Nicolás Sansotre, Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso, Braian Sánchez; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duro.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Alan Velasco y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.