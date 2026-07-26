Siniestro vial: motociclista resultó herido y demoraron a un conductor que huyó con 1,98 de alcohol

Un siniestro vial dejó a un motociclista lesionado y a un conductor demorado luego de escapar del lugar del choque. El test de alcoholemia realizado al automovilista arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.
Un siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde dejó como saldo a un motociclista herido y al conductor de una camioneta demorado luego de darse a la fuga tras el impacto. El hecho ocurrió alrededor de las 14.10 en la intersección de calles Yuquerí y Presidente Illia, en Concordia, donde colisionaron una Volkswagen Amarok y una motocicleta Mondial 110 cc. Horas después, el automovilista fue interceptado y el test de alcoholemia confirmó que conducía con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.
Personal de la Comisaría Octava intervino en el lugar para realizar las primeras actuaciones y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque. La camioneta era conducida por un hombre de 34 años, mientras que la motocicleta estaba al mando de un joven de 25.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el motociclista circulaba por calle Presidente Illia en sentido oeste-este y, al girar hacia la derecha para incorporarse a Yuquerí con dirección norte-sur, fue sobrepasado por la camioneta, que lo impactó con la parte trasera.
El conductor escapó tras el impacto
Como consecuencia del choque, la motocicleta derrapó sobre la calzada y su conductor cayó al pavimento, sufriendo lesiones cuya gravedad no fue precisada oficialmente.
Lejos de detenerse para asistir a la víctima o esperar la llegada de los servicios de emergencia, el conductor de la Amarok abandonó el lugar del siniestro e intentó escapar.
Sin embargo, un funcionario policial que se encontraba franco de servicio advirtió lo ocurrido e inició una persecución para evitar que el automovilista lograra huir.
Un policía franco de servicio logró interceptarlo
El sargento Jonathan Almirón siguió al conductor de la camioneta y consiguió interceptarlo en la intersección de las calles Yuquerí y San Lorenzo, donde finalmente fue demorado hasta la llegada del resto del personal policial.
Posteriormente intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor de la Amarok.
El examen arrojó un resultado positivo de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación ampliamente superior al límite permitido por la normativa vigente.
Intervino la Fiscalía
Tras ser informada de lo sucedido, la fiscal Julia Rivoira dispuso la correcta identificación del conductor involucrado en el hecho y ordenó la retención preventiva de la camioneta Volkswagen Amarok.