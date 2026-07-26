Lisandro Martínez recibió el cariño de una multitud en Gualeguay: "Es un orgullo enorme representar a mi ciudad"

Lisandro Martínez vivió este domingo una emotiva bienvenida en Gualeguay, donde fue recibido por una multitud de vecinos que se acercó a la Costanera para homenajear al defensor de la Selección Argentina tras el subcampeonato obtenido en la Copa del Mundo 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México. El futbolista del Manchester United agradeció el cariño de la comunidad y compartió un sentido mensaje con quienes acompañaron el reconocimiento.

La convocatoria reunió a familias, jóvenes y fanáticos del fútbol que quisieron saludar al zaguero surgido en la ciudad entrerriana. Banderas argentinas, camisetas de la Selección y aplausos acompañaron una jornada cargada de emoción para uno de los referentes del combinado nacional.

El reconocimiento llegó apenas una semana después de la final del Mundial, en la que Argentina cayó frente a España. Pese al resultado, el recorrido del seleccionado volvió a despertar el orgullo de los argentinos y tuvo en Martínez a uno de sus protagonistas durante gran parte del torneo.

Foto: Elonce.

Un referente de la Selección Argentina

Durante la Copa del Mundo 2026, Lisandro Martínez fue titular en prácticamente todos los encuentros. El cuerpo técnico decidió preservarlo únicamente en el compromiso frente a Jordania, mientras que en el resto de los partidos integró la formación inicial y volvió a consolidarse como una pieza clave en la última línea.

Además de su aporte defensivo, el entrerriano también dejó su huella en ataque. Registró una asistencia y convirtió un gol frente a Cabo Verde en los 16avos de final, contribuyendo al camino de Argentina hacia la definición del campeonato.

En la final disputada hace exactamente una semana, Martínez volvió a ser titular frente a España. Sin embargo, debió abandonar el campo de juego minutos antes de concluir el primer tiempo y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Foto: Elonce.

El agradecimiento a su ciudad

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando el defensor tomó la palabra frente a los vecinos que colmaron la Costanera. “Quiero darles gracias a todos por tomarse este tiempo, de poder venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad”, afirmó.

Las palabras del campeón de América fueron respondidas con una ovación de los presentes, que celebraron tanto su desempeño deportivo como la cercanía que mantiene con Gualeguay cada vez que regresa a Entre Ríos.

Foto: Elonce.

El homenaje volvió a poner de manifiesto el reconocimiento de la comunidad hacia uno de los futbolistas más destacados surgidos de la provincia. Más allá del resultado deportivo en el Mundial, la figura de Lisandro Martínez continúa siendo un motivo de orgullo para los entrerrianos y un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.