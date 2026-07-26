Nietos con cobertura de PAMI: requisitos y pasos para realizar el trámite

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden extender la cobertura médica a determinados familiares que se encuentren a su cargo. Entre las alternativas aparece la incorporación de nietos, aunque el vínculo familiar por sí solo no resulta suficiente para obtener el beneficio.

El principal supuesto corresponde a nietos mayores de edad que tengan una discapacidad física o mental y se encuentren bajo la responsabilidad exclusiva del titular. La persona interesada debe acreditar ambas condiciones para que el organismo analice la incorporación al grupo familiar.

Además, el nieto no puede tener acceso por derecho propio a una obra social nacional, provincial o municipal. Tampoco debe ser titular de una pensión no contributiva que le otorgue otra cobertura sanitaria, según las condiciones informadas por PAMI.

El otro caso contemplado por la normativa

PAMI también permite incorporar a los hijos de un hijo menor de edad que ya se encuentre afiliado como persona a cargo del titular. Este procedimiento responde a una situación distinta de la afiliación de nietos adultos con discapacidad.

Para avanzar con esa gestión se debe presentar una información sumaria expedida por una autoridad judicial. El documento tiene que acreditar que el familiar convive con el afiliado titular y permanece bajo su cuidado exclusivo.

Fuera de estos supuestos, ser nieto de una persona afiliada no habilita automáticamente el acceso a las prestaciones. Cada solicitud es revisada individualmente y la aprobación depende de que se demuestre el vínculo, la situación de cuidado y la inexistencia de otra cobertura.

Cómo hacer el trámite ante PAMI

La gestión puede realizarla el titular o su apoderado y es gratuita. Se debe solicitar previamente un turno y concurrir de manera presencial a la agencia correspondiente, ya que esta afiliación no se encuentra habilitada para completarse íntegramente por internet.

La documentación básica incluye los DNI actualizados del titular y del nieto, el último recibo de haberes, el documento del padre o la madre y las partidas de nacimiento necesarias para acreditar el parentesco. Para el caso de discapacidad también se exige el Certificado Único de Discapacidad vigente.

Asimismo, deberán presentarse las constancias de CUIL o CUIT, la Certificación Negativa de ANSES, el Registro Único de Beneficiarios actualizado y la constancia negativa de la obra social provincial. Una vez entregados los documentos, PAMI evaluará el expediente y, si lo aprueba, el familiar podrá acceder a atención médica, estudios, internaciones, medicamentos y demás prestaciones correspondientes.