Se dieron a conocer los ganadores del certamen Me Activo, Me Cuido, Nos Cuidamos

Con la participación de 50 instituciones educativas, se conocieron los 10 trabajos destacados en la sexta edición del certamen Me Activo, Me Cuido, Nos Cuidamos 2026.
La propuesta, organizada por el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física, junto con el Área de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Dirección de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se desarrolló durante los meses de abril y mayo. Este marco, convocó a instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano a diseñar e implementar proyectos pedagógicos orientados a la promoción de hábitos saludables, la actividad física y el bienestar integral en la comunidad educativa.
Desde la organización destacaron el compromiso, la creatividad y el esfuerzo de docentes, estudiantes y equipos directivos que participaron de esta edición, impulsando iniciativas que fortalecieron la promoción de estilos de vida activos, el trabajo interdisciplinario y la participación de las familias y la comunidad.
Asimismo, señalaron que cada una de las experiencias presentadas contribuye a consolidar una cultura institucional basada en el cuidado, la prevención y la construcción de entornos saludables, promoviendo el movimiento como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Tras la lectura de los proyectos, fueron reconocidas las siguientes instituciones: la Escuela de Educación Integral Nº 1 de Concordia; Escuela Nº 67 Semana de Mayo de María Grande; Escuela Nº 49 Agustín Rossi de El Palenque; Escuela Nº 18 Prof. Raquel García de Villaguay; Escuela Anselmo Sáenz Valiente Nº 4 de Médanos, Islas del Ibicuy; Agrupamiento Zona F (8 escuelas PU) de Paraná; Escuela Nº 71 Independencia (NINA) de Concordia; Escuela NINA NEP Nº 9 Juan Azopardo de Santa Elena, departamento La Paz; UENI Nº 25 de Colonia Avellaneda; y Escuela Nº 31 Benito Juárez de Yuquerí, Concordia.
La sexta edición del certamen volvió a poner en valor propuestas que trascendieron el ámbito escolar mediante caminatas, actividades recreativas, recreos activos, huertas, forestación, recuperación de juegos tradicionales y acciones de concientización sobre alimentación saludable, hidratación, movilidad activa y prevención del consumo de tabaco y dispositivos electrónicos.
Desde la Dirección de Educación Física del CGE y el Ministerio de Salud agradecieron la participación de todas las instituciones que formaron parte de esta edición y destacaron que el compromiso de las comunidades educativas resulta fundamental para seguir fortaleciendo políticas orientadas a la promoción de hábitos saludables, la actividad física y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en toda la provincia.