Franco Colapinto terminó 15° en un difícil Gran Premio de Hungría para Alpine

Franco Colapinto terminó 15° este domingo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en otra carrera complicada para Alpine. Su compañero Pierre Gasly concluyó 12°, mientras que Lando Norris consiguió su primera victoria de la temporada en el circuito de Hungaroring.

El argentino había comenzado la competencia con una buena largada y logró avanzar dos posiciones. Sin embargo, quedó atrapado en medio del tráfico y rápidamente cayó al 14° puesto, sin contar con el ritmo necesario para mantenerse cerca de los monoplazas que lo precedían.

Después de girar detrás de Gabriel Bortoleto, una lenta parada en boxes terminó de perjudicar su actuación. Franco Colapinto regresó a la pista en el fondo de la grilla y quedó ubicado detrás del Aston Martin de Lance Stroll, al que no pudo superar durante el tramo siguiente.

Alpine volvió a sufrir por falta de rendimiento

Los dos pilotos de la escudería francesa evidenciaron dificultades similares. Mientras Colapinto intentaba reducir la diferencia con Stroll, Gasly tampoco lograba acercarse a Nico Hulkenberg en la pelea por el 12° lugar.

Luego de las segundas detenciones, el francés quedó a más de 21 segundos del Audi y descendió momentáneamente al 13° puesto. El argentino, por su parte, se mantuvo a poco más de cuatro segundos de Stroll, aunque sin posibilidades concretas de intentar un sobrepaso.

Las detenciones realizadas durante el período de Virtual Safety Car modificaron las posiciones finales. Gasly logró ubicarse por delante de los Aston Martin y terminó 12°, mientras que Franco Colapinto, el único que no ingresó a cambiar neumáticos en ese momento, recibió la bandera a cuadros en el 15° lugar.

Norris aprovechó su oportunidad y ganó en Hungría

La pelea por la victoria tuvo como protagonistas a los pilotos de McLaren. Oscar Piastri superó a Norris en la largada, pero perdió tiempo cuando fue tocado por Carlos Sainz mientras intentaba sacarle una vuelta al piloto de Williams. Más tarde, una falla en su monoplaza lo obligó a abandonar la competencia.

Norris aprovechó la situación y sostuvo el liderazgo hasta el final para conseguir su primer triunfo de la temporada. Max Verstappen, con Red Bull, terminó segundo y Andrea Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes, por delante de Lewis Hamilton.

El resultado dejó otra consecuencia negativa para Alpine, que perdió el quinto puesto del Campeonato de Constructores ante Racing Bulls. La Fórmula 1 iniciará ahora su receso de verano y volverá a competir del 21 al 23 de agosto, con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.