Comienza el curso de piloto de drones agrícolas este miércoles en Paraná

Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico junto a la Fundación Benet, que capacitará a operarios en el territorio entrerriano con una modalidad teórica y práctica a cargo de expertos de la empresa Drones Vip.
Comienza el curso de piloto de drones agrícolas este miércoles 29 con la presentación prevista para las 14 en el MiradorTec de Paraná. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico junto a la Fundación Benet, que capacitará a operarios en el territorio entrerriano con una modalidad teórica y práctica a cargo de expertos de la empresa Drones Vip.
Desde el gobierno provincial, resaltaron que la Resolución Nº 1472/25 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, reglamentaria de la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, establece el deber de contar con licencia aeronáutica de piloto a distancia para poder realizar estas prácticas.
A los fines de simplificar la obtención de la licencia, se organizó la capacitación y se dispondrá un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) en el kilómetro 72 de la ruta provincial 20 en Gilbert para realizar la instancia práctica de la capacitación.
La primera etapa del curso se desarrollará a través de la plataforma educativa virtual AgroFormar. Los alumnos contarán con clases teóricas en vivo por Zoom, videos explicativos, bibliografía y cuestionarios de autoevaluación; comenzando el viernes 14 de agosto, mientras que las clases prácticas, presenciales y semanales, comenzarán el sábado 12 de septiembre.
Finalizadas las instancias teórica y práctica, los alumnos rendirán el examen ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el lapso de entre 30 y 60 días, contados desde la finalización de los trámites que cada alumno debe realizar ante dicha autoridad estatal.