Patronato busca volver al triunfo frente a Midland en una cancha con una particularidad única

Patronato visitará este domingo a Ferrocarril Midland con el objetivo de volver al triunfo en la Primera Nacional y adaptarse a un escenario poco habitual en el fútbol argentino: el único estadio de la categoría con una cancha íntegramente de césped sintético. El encuentro, correspondiente a la 22ª fecha de la Zona B, comenzará a las 16 en el estadio Raúl Roberto Sabureau y contará con el arbitraje de Franco Acita.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia llega con la necesidad de cortar una racha de siete partidos sin victorias y sumar puntos que le permitan alejarse de los puestos comprometidos de la tabla.

Del otro lado estará un Midland que convirtió su estadio en una fortaleza y que buscará aprovechar una superficie a la que está completamente adaptado.

Un escenario único en el fútbol argentino

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad Libertad, el único de las dos principales categorías del fútbol argentino que posee un campo de juego completamente de césped sintético.

Si bien la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autoriza este tipo de superficies, son muy pocos los clubes que optaron por esa alternativa y Midland es el único que la utiliza en la Primera Nacional.

Estadio Raúl Roberto Sabureau.-

La principal dificultad para los visitantes radica en la adaptación al comportamiento de la pelota. La velocidad de circulación, el pique y la respuesta del balón difieren respecto de una cancha de césped natural, por lo que la precisión en los pases y los controles adquiere un papel determinante.

La dirigencia del club bonaerense eligió esta superficie para reducir costos de mantenimiento y asegurar buenas condiciones durante todo el año, una decisión que además terminó transformándose en una ventaja deportiva frente a rivales poco habituados a ese terreno.

Midland hace fuerte su localía

Los números reflejan el buen rendimiento del conjunto de Merlo jugando como local.

En once presentaciones en el Ciudad Libertad, Midland perdió apenas dos encuentros y cosechó 21 puntos, producto de seis victorias y tres empates.

Además, convirtió 13 goles y recibió solo seis, estadísticas que lo mantienen en la pelea por ingresar al Reducido en busca del segundo ascenso.

Para Patronato, entonces, el desafío será doble: adaptarse rápidamente a una superficie distinta y enfrentar a un rival que suele potenciarse jugando en su cancha.

El Rojinegro necesita volver a ganar

El equipo entrerriano atraviesa un momento complicado en la Zona B.

Las siete fechas sin triunfos lo dejaron en la parte baja de la tabla y con la obligación de comenzar a sumar de a tres para recuperar terreno y alejarse de los puestos comprometidos.

Cada punto adquiere un valor importante en una categoría extremadamente pareja, donde la lucha por la permanencia y la clasificación al Reducido mantiene a varios equipos separados por escasas unidades.

Por eso, el partido de este domingo aparece como una oportunidad para cambiar la tendencia y recuperar confianza.

La suspensión ante Atlanta permitió recuperar jugadores

Patronato llegará al compromiso luego de un fin de semana sin actividad oficial.

El encuentro que debía disputar frente a Atlanta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella fue suspendido por la AFA debido a la reprogramación del calendario, motivada por la final del Mundial y el posterior regreso de la Selección Argentina al país.

Esa pausa resultó beneficiosa para el cuerpo técnico, que pudo intensificar la recuperación de varios futbolistas lesionados.

Entre ellos se encuentran Nahuel Genéz, quien evoluciona favorablemente de un desgarro; Juan Salas, que continúa recuperándose de una luxación de hombro; y Brandon Cortés, que realiza la rehabilitación de un desgarro en el isquiotibial derecho.

El tiempo adicional de trabajo permitió mejorar la evolución física de varios integrantes del plantel, aunque la decisión final sobre su disponibilidad dependerá del cuerpo técnico.

Un partido clave para cambiar el rumbo

Con la obligación de sumar y el desafío extra que representa jugar sobre césped sintético, Patronato afrontará uno de los compromisos más particulares de la temporada.

El Rojinegro buscará romper la sequía de victorias, aprovechar la recuperación de algunos futbolistas y comenzar una reacción que le permita volver a pelear por los puestos de clasificación.