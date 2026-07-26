Violento asalto a un jubilado: le robaron $3,5 millones, lo ataron y le quebraron un brazo

Delincuentes ingresaron a la vivienda de un hombre de 82 años, lo golpearon, le fracturaron un brazo, lo ataron con un cable y escaparon con $3.500.000. El violento hecho ocurrió en Monte Caseros, Corrientes. La Policía busca a los responsables.
Un violento asalto en Monte Caseros dejó gravemente herido a un hombre de 82 años, que fue atacado por delincuentes dentro de su vivienda, donde le robaron $3.500.000 tras golpearlo, fracturarle un brazo y maniatarlo con un cable. El hecho generó conmoción entre los vecinos, que reclamaron mayor presencia policial y el rápido esclarecimiento del caso.
La víctima fue identificada como Don Tino Alegre, de 82 años, quien vive en una casa ubicada sobre calle Caá Guazú 1026, a una cuadra del cementerio Nuestra Señora de la Misericordia.
Según publicó Corrientes Hoy, el ataque ocurrió el miércoles, cuando al menos dos delincuentes irrumpieron en la vivienda y sometieron al adulto mayor con extrema violencia.
Revolvieron toda la vivienda en busca del dinero
De acuerdo con el relato de allegados a la víctima, los asaltantes recorrieron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor.
Durante el robo abrieron placares, arrojaron ropa al piso, rompieron muebles y causaron importantes destrozos en distintas dependencias, incluido el baño.
Las imágenes difundidas tras el hecho muestran el interior de la vivienda completamente desordenado, con pertenencias esparcidas por todos los ambientes y signos del violento accionar de los delincuentes.
Finalmente, lograron escapar con $3.500.000 en efectivo.
Le fracturaron un brazo y lo dejaron atado
Lo más grave del episodio fue la violencia ejercida contra el propietario de la vivienda.
Los delincuentes golpearon a Don Tino Alegre hasta provocarle la fractura de un brazo y luego lo inmovilizaron atándole las muñecas y los tobillos con un cable.
La víctima quedó completamente indefensa dentro de su propia casa hasta que pudo ser auxiliada.
El estado de salud del hombre causó una profunda preocupación entre familiares, amigos y vecinos de Monte Caseros.
Conmoción y reclamo de mayor seguridad
El brutal ataque generó indignación entre los habitantes del barrio ubicado en las inmediaciones del cementerio local.
Vecinos expresaron su preocupación por el nivel de violencia del hecho y reclamaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos episodios de inseguridad.
También exigieron que la investigación avance rápidamente para identificar y detener a los responsables del asalto.
La investigación continúa
La causa quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales de Corrientes, que trabajan para reconstruir cómo ocurrió el robo y establecer la identidad de los autores.
Hasta el momento no se informaron personas detenidas ni se dieron a conocer detalles sobre posibles pistas surgidas durante la investigación.
Los investigadores analizan distintos elementos reunidos en la escena del hecho y continúan con las tareas para esclarecer uno de los robos más violentos registrados en los últimos días en Monte Caseros.