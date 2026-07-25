San José vive la 39° Fiesta Nacional de la Colonización: se presentó Luciano Pereyra y habrá desfile tradicional

Luciano Pereyra se presentó en San José durante la Fiesta Nacional de la Colonización

En el marco de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización, la ciudad de San José, departamento Colón, vive tres jornadas de celebración. Bajo el lema "Raíces de una comunidad productiva", las actividades comenzaron el viernes y finalizarán este domingo con el tradicional desfile en la plaza principal, donde se evocará a las corrientes inmigratorias llegadas a la región a partir de 1857.

El público disfruta del show de Luciano Pereyra en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Colonización. Créditos: DP Televisión

El gran cierre contará con la actuación de Rosa Negra, La Quarentona, La Kuppé y Los Lirios.

Las noches de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización, se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Créditos: DP Televisión

Además de los espectáculos artísticos hubo encuentros deportivos, tales como maratón, torneo de pesca y tiro, llevados a cabo durante las semanas anteriores; carpas de emprendimientos, de artesanos y de comidas regionales en el Predio Multieventos.

Las entradas al predio tienen un valor de $10.000, mientras que los sanjosesinos ingresan gratis.

Este sábado se presentaron Maxi Fernández, Alejandra y Daniel, Turco Ríos, Facundo Torresán, Hernán Paz, Los Duendes y Luciano Pereyra. En tanto, durante el viernes se celebró la noche de peña, con la actuación de Pitingo Izaguirre, No Tiene Goyete, Andrea Morel, Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero.

Desfile evocativo

La tradicional instancia de la Fiesta Nacional de la Colonización se realizará a las 14:00 de este domingo en la Plaza Urquiza de San José. La actividad conmemora la llegada de los primeros colonos a la ciudad, con la participación de carrozas, delegaciones y familias que muestran anécdotas y recuerdos.

Más de 500 participantes recrearán distintos momentos de la historia local, desde la decisión del general Justo José de Urquiza de impulsar la colonización agrícola de la región hasta la llegada de las primeras familias inmigrantes y el desarrollo de la ciudad a lo largo de casi 170 años de historia.

Sobre la Fiesta Nacional de la Colonización

Fue al cumplirse los 140 años de la fundación de la Colonia San José, en 1997, cuando el Municipio logró, con la ayuda del Gobierno Provincial, el reconocimiento del Gobierno de la Nación para que la Fiesta de la Colonización alcanzara dicha jerarquía.

A través de la Resolución Nº 218 de la Secretaría de Turismo de la Nación, San José se convirtió así en Cuna de todas las corrientes inmigratorias llegadas al país.