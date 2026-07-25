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Sociedad Tras el Mundial 2026

Gualeguay le dará la bienvenida a Lisandro Martínez este domingo

El campeón del mundo será homenajeado este domingo desde las 15 en la Costanera de Gualeguay. La Municipalidad invitó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento y llevar banderas argentinas para acompañar la celebración.

25 de Julio de 2026
"Licha" Martínez.
"Licha" Martínez.

REDACCIÓN ELONCE

El campeón del mundo será homenajeado este domingo desde las 15 en la Costanera de Gualeguay. La Municipalidad invitó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento y llevar banderas argentinas para acompañar la celebración.

Gualeguay homenajeará este domingo a Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina, con un acto abierto a toda la comunidad que se desarrollará desde las 15 en la Costanera de la ciudad.

La Municipalidad convocó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento para reconocer la trayectoria del futbolista surgido en la ciudad, quien volvió a representar al país en la reciente conquista del Mundial 2026.

 

A través de sus redes sociales, el municipio invitó a compartir el homenaje con familiares y amigos y destacó el orgullo que representa el defensor para la comunidad.

 

La invitación del municipio

 

En la publicación oficial, la Municipalidad expresó: "¡Gualeguay se viste de celeste y blanco para recibir a Lisandro Martínez!".

Además, señaló: "Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón".

La convocatoria continuará con un llamado a toda la comunidad para acompañar el reconocimiento. "Vení a compartir este momento único, con tu familia y amigos, para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece", indicaron desde el municipio.

 

Convocatoria en la Costanera

 

El acto se realizará este domingo 26 de julio, a las 15, en la Costanera de Gualeguay.

 

Como parte de la invitación, la Municipalidad pidió a quienes asistan que lleven banderas argentinas para sumarse a la celebración.

 

"Traé tu bandera y sumate a esta gran bienvenida. ¡Te esperamos para recibir juntos a Licha Martínez!", concluyó el mensaje oficial.

Temas:

Gualeguay Lisandro Martínez recibimiento
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