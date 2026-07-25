Gualeguay le dará la bienvenida a Lisandro Martínez este domingo

REDACCIÓN ELONCE
El campeón del mundo será homenajeado este domingo desde las 15 en la Costanera de Gualeguay. La Municipalidad invitó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento y llevar banderas argentinas para acompañar la celebración.
Gualeguay homenajeará este domingo a Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina, con un acto abierto a toda la comunidad que se desarrollará desde las 15 en la Costanera de la ciudad.
La Municipalidad convocó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento para reconocer la trayectoria del futbolista surgido en la ciudad, quien volvió a representar al país en la reciente conquista del Mundial 2026.
A través de sus redes sociales, el municipio invitó a compartir el homenaje con familiares y amigos y destacó el orgullo que representa el defensor para la comunidad.
La invitación del municipio
En la publicación oficial, la Municipalidad expresó: "¡Gualeguay se viste de celeste y blanco para recibir a Lisandro Martínez!".
Además, señaló: "Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón".
La convocatoria continuará con un llamado a toda la comunidad para acompañar el reconocimiento. "Vení a compartir este momento único, con tu familia y amigos, para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece", indicaron desde el municipio.
Convocatoria en la Costanera
El acto se realizará este domingo 26 de julio, a las 15, en la Costanera de Gualeguay.
Como parte de la invitación, la Municipalidad pidió a quienes asistan que lleven banderas argentinas para sumarse a la celebración.
"Traé tu bandera y sumate a esta gran bienvenida. ¡Te esperamos para recibir juntos a Licha Martínez!", concluyó el mensaje oficial.