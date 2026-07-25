Gualeguay le dará la bienvenida a Lisandro Martínez este domingo

Gualeguay homenajeará este domingo a Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina, con un acto abierto a toda la comunidad que se desarrollará desde las 15 en la Costanera de la ciudad.

La Municipalidad convocó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento para reconocer la trayectoria del futbolista surgido en la ciudad, quien volvió a representar al país en la reciente conquista del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el municipio invitó a compartir el homenaje con familiares y amigos y destacó el orgullo que representa el defensor para la comunidad.

La invitación del municipio

En la publicación oficial, la Municipalidad expresó: "¡Gualeguay se viste de celeste y blanco para recibir a Lisandro Martínez!".

Además, señaló: "Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón".

La convocatoria continuará con un llamado a toda la comunidad para acompañar el reconocimiento. "Vení a compartir este momento único, con tu familia y amigos, para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece", indicaron desde el municipio.

Convocatoria en la Costanera

El acto se realizará este domingo 26 de julio, a las 15, en la Costanera de Gualeguay.

Como parte de la invitación, la Municipalidad pidió a quienes asistan que lleven banderas argentinas para sumarse a la celebración.

"Traé tu bandera y sumate a esta gran bienvenida. ¡Te esperamos para recibir juntos a Licha Martínez!", concluyó el mensaje oficial.