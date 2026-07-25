Una salamandra para destruir evidencias: así era el punto de venta de drogas en barrio Paraná V

Vendían droga y usaban una salamandra para destruir evidencias. Un operativo realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en barrio Paraná V, donde fueron detenidos cinco hombres mayores de edad y se secuestraron drogas y diversos elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde y la noche del viernes en una vivienda ubicada entre las calles Intendente Manuel Brugo y Pacto Unión Nacional, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Jorge Gabriel Sueldo, a pedido del fiscal Santiago Alfieri.

Según informaron fuentes policiales a Elonce, la propiedad no era utilizada como vivienda familiar, sino que habría funcionado exclusivamente como un punto destinado a la comercialización de estupefacientes.

Una vivienda con fuertes medidas de seguridad

De acuerdo con la investigación, el inmueble contaba con una importante estructura de seguridad que dificultó el ingreso del personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE).

Durante la inspección, los investigadores encontraron una salamandra que, según los indicios recolectados, no era utilizada para calefaccionar el ambiente. La principal hipótesis es que habría sido destinada a quemar rápidamente elementos relacionados con la actividad investigada para impedir su secuestro durante un eventual procedimiento.

En el lugar también fueron secuestradas cuatro cámaras de seguridad, dos puertas de hierro y una ventana reforzada, elementos que formaban parte de la infraestructura instalada para proteger el inmueble.

Cocaína y elementos parcialmente quemados

Como resultado del operativo, el personal policial incautó envoltorios con clorhidrato de cocaína, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, bandas elásticas, precintos plásticos y una llave de motocicleta.

Varios de esos objetos fueron encontrados entre restos parcialmente quemados, lo que reforzó la hipótesis de que se intentó destruir material de interés para la investigación antes de que los efectivos ingresaran a la vivienda.

En el procedimiento fueron identificados y detenidos cinco hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar sus responsabilidades en la causa. Elonce.com