"Está vivo de milagro" el hombre apuñalado en Diamante durante festejos del Mundial: acusados seguirán detenidos

Los tres acusados por el violento ataque con arma blanca ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, en la ciudad de Diamante, continuarán detenidos con prisión preventiva por 60 días mientras avanza la investigación por tentativa de homicidio.

Así lo confirmó el abogado querellante Germán Palomeque, quien representa a la víctima junto a Pedro Fontanetto y brindó detalles a Elonce sobre el estado de la causa y la situación procesal de los imputados.

Cómo ocurrió el ataque

Según relató el letrado, el hecho se produjo en la noche del 15 de julio, cuando Juan Manuel Müller participaba de los festejos y fue abordado por tres personas.

"Tres personas con frondosos antecedentes en la ciudad se acercan a nuestro representado, el señor Juan Manuel Müller, y le exigen que le entregue la cerveza que estaba tomando. Inclusive, aparentemente también le habrían querido sustraer el teléfono", señaló el abogado.

Palomeque explicó que la víctima intentó retirarse del lugar, pero fue alcanzada minutos después. "Primero, una de ellas, una mujer de más de 40 años de edad, le propina una serie de golpes y cuando él se estaba atajando esos golpes recibe una puñalada a la altura del corazón por parte de otra mujer de unos 28 años de edad. También recibe golpes varios por parte de un acompañante masculino".

El abogado agregó que la investigación también analiza otra puñalada que habría sido aplicada por el acusado Ezequiel Suárez.

La víctima sufrió heridas de extrema gravedad

El representante legal sostuvo que las lesiones pusieron en serio riesgo la vida del hombre: "Esto produjo dos heridas gravísimas, una en el ventrículo izquierdo del corazón de dos centímetros y otra transfixiante porque perfora el pulmón". Además, destacó el trabajo realizado por el personal del Hospital San José de Diamante.

"Está vivo de milagro. Hubo un accionar espectacular por parte de la gente del Hospital San José de Diamante. Pudieron suturar la herida del corazón, que era la más grave, y salvarle la vida", recordó. Aunque ya recibió el alta médica, explicó que la recuperación demandará varias semanas. "Tiene de mínima un mes de reposo absoluto y con todas las complejidades que puede tener", adelantó.

Los imputados continuarán presos

Respecto de la situación judicial de los acusados, Palomeque confirmó que seguirán privados de la libertad mientras continúa la investigación.

"Están con prisión preventiva por 60 días. Hay que destacar el accionar de la Fiscalía de Diamante, ordenando la detención y garantizando la privación de la libertad por parte de los tres imputados", indicó Palomeque.

Asimismo, indicó que la próxima semana comenzarán nuevas declaraciones testimoniales y que la víctima será entrevistada cuando su estado de salud lo permita.

Podrían agravar la imputación. Actualmente, la causa está calificada como tentativa de homicidio, aunque la querella considera que podrían incorporarse agravantes.

"Habría que ver si la semana que viene, cuando comiencen las testimoniales, no aplica algún agravante como la alevosía o el concurso premeditado de más de dos personas porque fueron los tres a atacarlo", agregó.

Los detenidos no declararon

Consultado sobre la versión de los imputados, Palomeque señaló que ninguno prestó declaración. "Al momento de prestar declaración se abstuvieron los tres, así que no tenemos una versión por parte de ellos". También afirmó que el arma utilizada durante el ataque fue secuestrada junto con otros elementos de interés para la investigación. "Está secuestrada el arma, también las prendas de vestir de los atacantes y los objetos que había que obtener en los primeros momentos. Actuó bien la Policía y la Fiscalía", aseguró.

Amenazas en redes sociales

El abogado reveló además que, tras el hecho, aparecieron publicaciones intimidatorias dirigidas a la familia de la víctima. "Se había hecho una publicación en la que se daba a entender que en el próximo festejo podían seguir atacando a la familia de Müller". No obstante, aseguró que esos mensajes pueden rastrearse mediante herramientas judiciales.

"Con un oficio con firma digital se obtiene la respuesta y hay muchas variantes para llegar a obtener la identidad de quien hace la publicación. Tenemos resguardado el link para averiguar quiénes son las personas que estuvieron haciendo esas publicaciones", enfatizó.

Herido de arma blanca en Diamante: la situación de los detenidos

El STJ rechazó la recusación contra el juez Malvasio en la causa por el femicidio de Julieta Riera

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó el planteo de recusación presentado por la defensa de Jorge Julián Christe contra el vocal Juan Malvasio y confirmó que continuará al frente del trámite del nuevo juicio ordenado en la causa por el femicidio de Julieta Riera.

La resolución despeja uno de los principales obstáculos procesales que habían frenado el avance del expediente, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún debe resolver los recursos de queja presentados por la defensa, la querella y la Fiscalía.

Palomeque explicó que la causa atraviesa un escenario procesal complejo, ya que actualmente existen dos vías judiciales que avanzan de manera paralela. Por un lado, la Corte Suprema analiza los recursos extraordinarios impulsados por las partes: la querella y la Fiscalía buscan que se ratifique el veredicto del jurado que condenó a Christe, mientras que la defensa pretende que sea anulado. Paralelamente, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la realización de un nuevo juicio en Entre Ríos.

Sin embargo, ese proceso volvió a demorarse por una serie de planteos de la defensa. En primer lugar, intentó declarar la nulidad de la resolución que elevó la causa a juicio, una decisión que, según la querella, excede el alcance de lo resuelto por el STJ, ya que el máximo tribunal provincial retrotrajo el expediente únicamente hasta la etapa previa al debate oral y no a instancias anteriores del proceso.

A ello se sumó la recusación del vocal Juan Malvasio, designado para intervenir en el nuevo juicio. La defensa argumentó que su reciente desempeño como fiscal afectaría las garantías de objetividad e imparcialidad. Para la querella, ese planteo carecía de sustento legal, ya que no encuadraba en ninguno de los motivos de recusación previstos por la legislación.

Tras una serie de recursos, la cuestión llegó nuevamente al Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el planteo y confirmó la intervención de Malvasio en la causa. La decisión, adoptada esta semana, deja firme su participación para las próximas etapas del proceso.

Con esa discusión resuelta, el siguiente paso será la audiencia fijada para el 9 de noviembre, en la que la defensa insistirá con su pedido de nulidad del auto de elevación a juicio. Superada esa instancia, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia la organización del nuevo debate oral.

Desde la querella remarcaron que la coexistencia del trámite provincial con el expediente en la Corte Suprema puede generar confusión, pero aclararon que ambos procesos avanzan en paralelo. En ese sentido, explicaron que si el máximo tribunal nacional resuelve antes el fondo de la cuestión, el nuevo juicio podría quedar sin efecto. De lo contrario, y teniendo en cuenta que los tiempos de la Corte son inciertos, el proceso continuará en Entre Ríos hasta la realización de un nuevo juicio, lo que implicará para la familia de Julieta Riera volver a atravesar una instancia judicial de fuerte impacto emocional.